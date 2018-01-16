Dün hayatını kaybeden Ankara Müftüsü Düzceli Mehmet Sönmezoğlu'nun annesi Ayşe Sönmezoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Müftü Sönmezoğlu, en zor görevinden birini yerine getirerek annesinin cenaze namazını kıldırdı.

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, dün kaybettiği annesi Ayşe Sönmezoğlu'nu bugün son yolculuğuna uğurladı.

94 yaşında yaşama veda eden Ayşe Sönmezoğlu için Kurbantepe Camisii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip Kurbantepe Camisii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sönmezoğlu defnedildi. Annesinin cenaze namazını Müftü Sönmezoğlu kıldırdı.

Cenaze törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Erbaş anneliğin değeri ile ilgili vaaz verdi.

Mehmet Sönmezoğlu

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