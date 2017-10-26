Ankara Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan İran'dan getirdiği kobra zehrini satmaya çalışan zanlıyı suçüstü yakaladı.



AA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'da labortuvar ortamında imal edilen kobra zehrini yasa dışı yollardan İstanbul’a getirdiğini belirledikleri Ahmet K'yi takibe aldı. İstanbul’daki iki özel hastanede kobra zehrini analiz ettirerek yüzde 100 saf olduğunu onaylatan Ahmet K, irtibat kurduğu iki doktordan tüp başına 700 bin dolar istedi ancak teklif edilen 100 bin doları az bularak anlaşmadan vazgeçti.



Takip ettikleri Ahmet K. ile Ankara'ya gelmesinin ardından alıcı gibi davranarak irtibata geçen kaçakçılık ekipleri, pazarlık yaparak 3 tüp için 2 milyon dolar karşılığında anlaştı. AVM'nin otoparkındaki alışveriş sırasında zanlı suçüstü yakalandı, yanındaki 3 tüp ile aracındaki 15 tüpte bulunan 0,8 litre kobra zehrine el konuldu. Kobra zehrinin piyasa fiyatının yaklaşık 12,5 milyon dolar olduğu kaydedildi.



Ahmet K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği, şüphelinin yurt içindeki irtibatlarının mercek altına alınacağı öğrenildi.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR



Kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu belirtilen kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip bulunduğu ve Türkiye’de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu kaydedildi.



Daha önce Trabzon, Tokat ve Niğde’de düzenlenen operasyonlarda da değişik miktarlarda kobra zehri ele geçirilmişti.