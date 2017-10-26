Ankara Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan İran'dan getirdiği kobra zehrini satmaya çalışan zanlıyı suçüstü yakaladı.
AA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'da labortuvar ortamında imal edilen kobra zehrini yasa dışı yollardan İstanbul’a getirdiğini belirledikleri Ahmet K'yi takibe aldı. İstanbul’daki iki özel hastanede kobra zehrini analiz ettirerek yüzde 100 saf olduğunu onaylatan Ahmet K, irtibat kurduğu iki doktordan tüp başına 700 bin dolar istedi ancak teklif edilen 100 bin doları az bularak anlaşmadan vazgeçti.
Takip ettikleri Ahmet K. ile Ankara'ya gelmesinin ardından alıcı gibi davranarak irtibata geçen kaçakçılık ekipleri, pazarlık yaparak 3 tüp için 2 milyon dolar karşılığında anlaştı. AVM'nin otoparkındaki alışveriş sırasında zanlı suçüstü yakalandı, yanındaki 3 tüp ile aracındaki 15 tüpte bulunan 0,8 litre kobra zehrine el konuldu. Kobra zehrinin piyasa fiyatının yaklaşık 12,5 milyon dolar olduğu kaydedildi.
Ahmet K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği, şüphelinin yurt içindeki irtibatlarının mercek altına alınacağı öğrenildi.
BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR
Kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu belirtilen kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip bulunduğu ve Türkiye’de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu kaydedildi.
Daha önce Trabzon, Tokat ve Niğde’de düzenlenen operasyonlarda da değişik miktarlarda kobra zehri ele geçirilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.