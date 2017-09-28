Yıldırım: KDP temsilcisinden Türkiye'ye gelmemesini istedik

Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri ile görüştü.

Binali Yıldırım, görüşmenin ardından açıklamalar yapıyor. Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ortaya çıkan durumu ve bu konuda Türkiye ile İran'ın neler yapabileceği konusunda görüşmeler yaptık.

İran'ın da bizimle aynı görüşü paylaştığını görmüş olduk. Özellikle Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü, bölgede parçalanmaya yol açacak faaliyetler, sınır değişiklikleri ve oluşturulacak yapay devletçikler bölge huzurunu tehdit edecek gelişmelerdir.

Bu konuda İran, Irak ve Türkiye olarak yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu kararı inatla alan, bu referandumda ısrar eden yönetimdir. Doğan sonucun sorumluluğu da onlara ait olacaktır.

Bu konuyla ilgili somut adımlar atılacaktır. Şu anda KDP'nin Türkiye'deki ofisindeki görevli kişi şu anda Kuzey Irak'ta. Geri gelmemesi yönünde bildirim yaptık. Özellikle Irak meclisinin aldığı karar çevresinde, hudut kapıları ve havaalanlarının devralması kararının ardından Türkiye'de bundan sonra Bağdat ile muhattap olacak. Buna petrol nakli de dahildir.

Türkiye, İran ve Irak üçlü bir zirve yapılması planlanıyor.