Ankara Valiliği kaynakları, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi yakınlarında yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü patlatma yapılacağı konusunda duyuru yaptı.



GEÇEN HAFTA 'KONTROLLÜ PATLATMA' ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU

Geçen hafta da bölgedeki yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlatma yapılmış ve patlama sesi endişeye neden olmuştu. Ankara'daki patlatma sesi çeşitli semtlerden de duyulmuştu.

Ankara'da 1 Şubat'ta Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında meydana gelen patlamanın bomba düzeneği ile gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

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