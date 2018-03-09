Ankara Valiliği, Üniversiteler Mahallesi Bilkent-ODTÜ arasındaki yol yapım çalışması sırasında dinamitle kontrollü patlama yapılacağını duyurarak vatandaşları patlama sesinden dolayı endişeye kapılmamaları konusunda uyardı.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Mart 2018 Cuma günü saat 16.00-16.30 saatleri arasında, Üniversiteler Mahallesi Bilkent-ODTÜ arasında imarlı yol yapım çalışmaları nedeniyle dinamitle patlatma yapılacaktır.

Bu çalışmalar esnasında duyulabilecek patlama sesinden dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir endişeye kapılmamaları amacıyla bilgilendirme gerekli görülmüştür.

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