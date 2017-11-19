Ankara Valiliği'nden LGBTT ve LGBTİ etkinliklerine yasaklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "çeşitli sosyal medya ile yazılı ve görsel medya organlarından LGBTT ile LGBTİ adıyla çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından, birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği" şeklinde bilgiler elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği göz önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir."

Açıklamada, sayılan nedenlerle, "18 Kasım 2017 tarihinden itibaren süresiz olarak LGBTT ve LGBTİ gibi örgütler tarafından Ankara'nın muhtelif yerlerinde birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi gibi etkinliklerin valilikçe yasaklandığı" kaydedildi.

Yasaklama kararına gerekçe olan ilgili kanun maddeleri de açıklamada yer aldı.

Ankara Valiliği

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