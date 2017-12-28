Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

ADANA'DA 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyetlerde bulunan, sosyal medyada örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 18 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Yüreğir, Sarıçam ilçeleri ile Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, uzun namlulu silahlarla sokak başlarında önlem aldı.

Yüreğir'de 2012 yılında bir iş makinesinin yakılması olayına karıştıkları, PKK/KCK adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları, ayrıca sosyal medyada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7'si Ceyhan'da olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda örgütsel doküman ve terör örgütüne ait bez parçaları da ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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