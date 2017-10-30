Ankara'nın kuzeyinde yer alan dağlık kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

İL İL HAVA DURUMU

İHA'nın haberine göre, ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Ankara'da kendini gösterdi. İl merkezinde yağmur olarak görülen yağışlı hava Kızılcahamam ilçesinde kendini kar olarak gösterdi. Kızılcahamam'ın Eğerlialören Mahallesi Alperen yaylasına sabah saatlerinde kar yağışı başladı.