Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Yenimahalle 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Ankara Yenimahalle 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İlçe genelinde yüzde 89.74 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:02 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 45 … Ankara Yenimahalle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 88.845 oyla yüzde 46.11 - Muharrem İnce: 79.159 oyla yüzde 41.08 - Meral Akşener: 18.569 oyla yüzde 9.64 - Selahattin Demirtaş: 3.600 oyla yüzde 1.87 - Temel Karamollaoğlu: 2.095 oyla yüzde 1.09 - Doğu Perinçek: 416 oyla yüzde 0.22 aldı.



Ankara Yenimahalle 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 88.845 oyla yüzde 46.11Muharrem İnce: 79.159 oyla yüzde 41.08Meral Akşener: 18.569 oyla yüzde 9.64Selahattin Demirtaş: 3.600 oyla yüzde 1.87Temel Karamollaoğlu: 2.095 oyla yüzde 1.09Doğu Perinçek: 416 oyla yüzde 0.22

Milletvekili genel seçime yüzde 90.14 oranında katılımın sağlandığı Ankara Yenimahalle ilçe genelinde sandıklar saat 20:02 itibarıyla yüzde 24.8 oranında açıldı. 2018 Ankara Yenimahalle milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 50.160 oyla yüzde 47.19 - Millet İttifakı: 48.569 oyla yüzde 45.7 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Ankara Yenimahalle milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 37.659 oyla yüzde 35.43 - CHP: 32.109 oyla yüzde 30.21 - İYİ Parti: 14.593 oyla yüzde 13.73 - MHP: 12.501 oyla yüzde 11.76 - HDP: 6.568 oyla yüzde 6.18 - SP: 1.867 oyla yüzde 1.76 oy aldı.



Saat 20:02 itibarıyla 2018 Ankara Yenimahalle milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 50.160 oyla yüzde 47.19Millet İttifakı: 48.569 oyla yüzde 45.7AK Parti: 37.659 oyla yüzde 35.43CHP: 32.109 oyla yüzde 30.21İYİ Parti: 14.593 oyla yüzde 13.73MHP: 12.501 oyla yüzde 11.76HDP: 6.568 oyla yüzde 6.18SP: 1.867 oyla yüzde 1.7616 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.İstanbul Eyüpsultan 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…