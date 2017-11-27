Ankara’da Sıla coşkusu

HT Magazin’de yer alan habere göre, Sıla, kariyerinin 10. yılı şerefine, İstanbul TIM Show Center’da verdiği ‘ON’dan Kalan’ konser serisi kapsamında, önceki akşam Ankara’da sahne aldı.

Ünlü şarkıcı, biletleri günler öncesinden tükenen konserde, şarkılarını salonu hıncahınç dolduran hayranlarıyla bir ağızdan seslendirdi.



ŞARKILARINI 6 KONSEPTTE TOPLADI

Bekâr şarkılar, platonik şarkılar, kavuştular, darıldılar, ayrıldılar şarkıları ve partili şarkılar olmak üzere 6 farklı konseptte topladığı şarkılarını, renkli sahne performansıyla pekiştiren Sıla, Ankaralılardan büyük alkış aldı.

Ünlü şarkıcı, İstanbul’dan sonra Ankaralılarla da buluşmanın çok büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Ankaralılar, Sıla’nın konserine yoğun ilgi gösterdi.