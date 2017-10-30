Ankaragücü: 1 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU

STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoglu (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)
ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay (xx), Erdem Özgenç (xx), Sedat Ağçay (xx), Alihan Kubalas (xx), Mehmet Sak (xx), Anton Ptsila (xx),(Dk. 84 Yusuf Abdioğlu), Mehmet Umur Nayır (xx), (Dk. 79 Kenan Özer x), Arif Morkaya (xx), İlhan Parlak (xx), Gençer Cansev (xx), Daka (xxx), (Dk. 68 Kehinde x)
İSTANBULSPOR: Okan Kocuk (xx), Yalçın Kılınç (xx), Onur Kolay (xx),(Dk. 72 Bougouhi x), Onur Ergün (xx), Aldın Cajic (xx) (Dk. 82 Eslem Öztürk ), Oğuzhan Berber (xx), Kubilay Aktaş (xx), Mehmet Zeki Çelik (xx), Nemanja Kojic (xx), (Dk. 79 Şaban x), Zafer Şensoy (xx), Ali Dere (xx)
GOLLER: Dk. 35 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Onur Kolay, Kubilay Aktaş, Arif Morkaya, Onur Ergün, (İstanbulspor)
MAÇTAN POZİSYONLAR
21'inci dakikada sağ taraftan Erdem'in ortasına Umut'un yarım volesi kalenin solundan dışarı çıktı.
27'nci dakikada kazanılan serbest vuruşu Yalçın Kılıç kullandı. 30 metreden vuran Yalçın'ın şutunu kaleci Korcan son anda kornere çeldi.
28'inci dakikada Ali Dere'nin kullandığı kornerde top kaleye yöneldi. Arka direkte topa son anda uzanan Korcan mutlak bir golü önledi.
35'inci dakikada Doka'ın ortasında savunmada Onur'un kafasından seken topa Alihan vurdu kaleciden döndü. Kaleci Okan'dan dönen topa tekrar Alihan vurdu ve gol oldu: 1-0.
43'üncü dakikada Onur kolay ceza sahasına girmeden çektiği şutta top üst direkten oyun alanına döndü.
47'nci dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmadan dönen topa Gençer'in kafa vuruşunda top direkten auta çıktı.
50'nci dakikada sol taraftan aldığı topla ceza sahası çizgisi üzerine inen Doka'nın çektiği şut direğin üstünden dışarı çıktı.
53'üncü dakikada Ankaragücü atağında Erdem'in ortasına İlhan parlak'ın kafa vuruşu direkten kaleciye çarparak kornere çıktı.
62'nci dakikada ceza sahasına giren Ai Dere'nin çektiği şut kale çizgisinde Erdem Özgenç'ten uyun alanına döndü.
65'inci dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yükselen Onur Ergün'ün kafa vuruşunu kaleci Korcan son anda önledi.
87'nci dakikada Mehmet Sakın ortasında kaleci ile karşıkarşıya kalan Kehinde, topu kaleci Okan'ın kucağına attı.
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