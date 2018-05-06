Ankaragücü - Adana Demirspor karşılaşma önü

Ankaragücü ve Adana Demirspor, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Ankaragücü 62 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Adana Demirspor 40 puanda ve 14. sırada. Ankaragücü son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Adana Demirspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 625 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ankaragücü kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Adana Demirspor sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Ankaragücü son haftadaki Adana Demirspor müsabasında 1-4 yenildi.

Adana Demirspor, Ankaragücü karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Ankaragücü, evinde 11 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 13 gol yedi.

Adana Demirspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Adana Demirspor, 16 gol atarken 21 gol yedi.