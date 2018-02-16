Spor Toto 1. Lig'de zirvede mücadelesinde yer alan iki takım, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip Çaykur Rizespor, mücadelenin 27. dakikasında Samu ile 1-0 öne geçti. Ankaragücü, bu golden yaklaşık 5 dakika sonra Enes Kubat'la cevap verdi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçildi.

İkinci yarıda dakikalar 72.'ye geldiğinde Samu bir kez daha sahne aldı. Paraguaylı futbolcu attığı golle takımını bir kez daha öne geçirdi.

Samu, 81. dakikada kendisinin ve takımının 3. golünü attı! Paraguaylı futbolcu böylelikle ligdeki gol sayısını 13'e çıkardı.

Ankaragücü'nde Alihan Kubalas 85. dakikada skoru 3-2'ye getirdi. Konuk ekiote Koray Altınay 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Çaykur Rizespor, son dakikalarda Oğulcan Çağlayan'la bir gol daha buldu ve maçı 4-2 kazandı. Konuk ekip bu galibiyetle puanını 41'e yükseltirken Ankaragücü 39 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi.

Başkent temsilcisi bu sonuçla 6. maçında 5. kez puan kaybetmiş oldu.

ANKARAGÜCÜ: 2 - ÇAYKUR RİZESPOR: 4

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Gençer Cansev, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Putsila, Arif Morkaya (Dk. 87 İlhan Parlak), Mbamba (Dk. 75 Kehinde), Enes Kubat (Dk. 67 Tisdell), Mehmet Umut Nayir

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Koray Altınay, Süleyman Koç, Galip Güzel (Dk. 58 Recep Niyaz), Samudio (Dk. 84 Oğulcan Çağlayan), Muric (Dk. 63 Turgut Doğan Şahin)

GOLLER: Dk. 27, 72 ve 81 Samudio, Dk. 90+1 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Enes Kubat, Dk. 85 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Koray Altınay (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Dk. 24 Galip Güzel, Dk. 85 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)