MKE Ankaragücü: 0 - Elazığspor: 0
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Gökhan Memişoğlu, Murat Şener
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay (Dk. 85 Kehinde), Arif Morkaya (Dk. 63 Mbamba), Kenan Özer (Dk. 76 Tisdell), Putsila, İlhan Parlak, Umut Nayir
Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş (Dk. 46 Orhan Şam), Murat Akça, Sezgin Coşkun, Emre Öztürk, Bjarnason, Kadir Bekmezci, Tom (Dk. 88 Halil İbrahim Pekşen), Tatos, Lamine Diarra (Dk. 63 Mertan Caner Öztürk), Hora
Sarı kartlar: Dk. 21 Emre Öztürk, Dk. 44 Sezgin Coşkun, Dk. 53 Murat Akça (Elazığspor), Dk. 48 Yusuf Abdioğlu, Dk. 52 Arif Morkaya, Dk. 52 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)
Spor Toto 1'inci Lig 20'nci hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü, sahasında Elazığspor'u konuk etti. 6 sarı kartın çıktığı karşılaşma golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
11'inci dakikada sol taraftan Kenan'ın ortasına yükselen Gençer'in kafa vuruşu kalecinin solundan auta çıktı.
23'üncü dakikada Fatih'in pası ile ceza sahasına giren Wellington'un şutu direğin üstünden dışarı çıktı.
34'üncü dakikada sol taraftan Sedat'ın ortasına yükselen Mehmet Umut Nayır'ın kafa vuruşunu kaleci Soner iki hamlede önledi.
62'nci dakikada Elazığspor gole çok yaklaştı. Lamine Dıarra sol taraftan ceza sahasına girerken çektiği şutu, kaleci Korcan son anda çeldi.
69'uncu dakikada sağ taraftan yapılan ortaya kaleci Soner Yusuf'tan önce müdahale ederek son anda kornere çeldi.
79'uncu dakikada Elmar'ın pası ile ceza sahasına giren Anreas Tator'un şutunda kaleci Korcan son anda topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi.
90+3'üncü dakikada Tatos'un ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Korcan ayakları ile uzaklaştırdı.
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