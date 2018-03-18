STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Ali Şansalan xx, Oğuz Terzi xx, Abdullah Bora Özkara xx

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay xx, Erdem xx, Alihan x, Kenan xxx, Enes x,(Dk 65 Kehinde) x, Mehmet xx,(Dk 81 Gençer) x, Arif xx, İlhan xx, Yusuf xxx, Ferhat xx

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan xx, Hasan x,(Dk 81 Andaç) x, Aykut xx, Dorukhan xx, Bilal xx,(Dk 81 Fıratcan) x, Ofoedu xx, Kaan xx, Hasan xx, Bedirhan x,(Dk 86 Furgan) x, Semih xx, Akaminko xx,

SARI KARTLAR: Alihan Kubalas, Arif Morkaya, Ersem Özgenç, Altay Bayındır, (Ankaragücü) Bedirhan Altuntaş, Dorukhan Toköz, (Eskişehirspor)

GOLLER: Dk 71 Yusuf Abdioğlu, (Ankaragücü)



MAÇTAN DAKİKALAR

12. Dakikada sağ taraftan Kenan topu ceza sahası içideki Enes'e aktardı. Enes'in şutunu kaleci Kayacan son anda kornere çeldi.

18. Dakikada Kaan'ın ortasında Aykut'un kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

20. Dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Sağ taraftan Kenan'ın ortasında ön direkte İlhan'ın kafa vurşunu kaleci Kayacan sol alt köşeden son anda kornere çeldi.

40. Dakikada kazanılan serbest vuruşu Erdem kullandı. Savunmanın üzerinden geçen topa kaleci Kayacan 90 sandan kornere çeldi.

42. Dakikada orta sahadan aldığı topla ceza yayı üzerine gelen Dorukhan, topu kaleci Altay'ın üzerine vurdu.

45+2. Dakikada Ferhat'ın ortasında İlhan'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

58. Dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Sedat, Arif verkaçında topa enson Sedat vurdu. Ancan kaleci Kayacan zamanında çıkarak topu kornere çeldi.

67. Dakikada Kehınde'nin pasıyla kalenin sağından ceza sahasına giren Kenan, topu kale yerine auta attı.

71. dakikada Kenan sol taraftan ortaladı. Savunmanın arasında topa yükselen Yusuf Abdioğlu kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-0

76. Dakikada Kaan Kanak, çalımlarla ceza sahası içine girmeden çektiği şutu kaleci Altay iki hamlede önledi.





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