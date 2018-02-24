Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Ankaragücü evinde Gaziantepspor'u konuk etti.

İlk yarıda birçok gol fırsatında yararlanamayan Ankaragücü'ne Gaziantepspor da eşlik edince, ilk 45 dakikadan gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Ankaragücü, 52. dakikada Enes Kubat ile 1-0 öne geçti. 76. dakikada penaltı kazanan ev sahibi ekip, Kehinde ile farkı 2'ye çıkardı.

Bu golün 3 dakika sonrasında Umut Nayir farkı 3'e çıkaran golü Gaziantepspor ağlarına bıraktı. Maçta kapanışı ise 87. dakikada Kenan Özer yaptı ve Ankaragücü, ligin dibine demir atan Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Ankaragücü aldı bu 3 puanla birlikte maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi ve puanını 43 yaptı. Gaziantepspor ise ligin son sırasında ve 4 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3.dakikada Alihan'ın geri pasında kaleci Altay topu ayağından açtı. Mustafa hamle yapmakta geç kalınca kaleci Altay topa sahip oldu.

5.dakikada savunmada Şenol'dan dönen topa Putsila vurdu, top tekrar Şenol'dan kornere çıktı.

6.dakikada Kenan'ın ortasına yükselen Putsila'nın kafa vuruşu direğin dibinden auta çıktı.

21.dakikada Ahmet çalımlarla ceza sahasına girdi. Alihan'ı da geçen Ahmet'in şutunda ağlara giden topu son anda Arif'e çarparak kornere çıktı.

39.dakikada Kenan'ın kullandığı köşe vuruşunda Yusuf'un kafa vuruşu Musa'da kaldı.

52.dakikada Mehmet Umut Nayır sol taraftan ceza sahasına girerek yaptığı ortaya, Enes Kubat tek vuruşla topu kalecinin solunda filelere gönderdi. 1-0

75.dakikada ceza sahasına giren Mehmet ile Şenol çarpıştı ancak Süleyman Abay penaltı noktasını gösterdi.

76.dakikada topun başına geçen Kehinde topu ağlara gönderdi. 2-0

79.dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta Mehmet Umut Nayır kafa ile golü buldu. 3-0

87.dakikada Kehinde'nin ceza sahasında ki pasıyla buluşan Kenan, topu düzelterek çektiği şut savunmaya çarparak ağlara gitti. 4-0