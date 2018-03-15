Spor Toto 1. Lig'de son haftalara girilirken gözler Ankaragücü ile Eskişehirspor arasında oynanacak mücadeleye çevirildi. Ligin 28. haftasında Ankara'da pazar günü oynanacak mücadele öncesinde Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, maçla ilgili kararını verdi.

Bu karara göre misafir takımının taraftarı 19 Mayıs Stadyumu'na alınmayacak. Konuyla ilgili Eskişehirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu'nun, 14.03.2018 tarih ve 2018/15 kararı ile, Pazar günü karşılaşacağımız, MKE Ankaragücü maçına taraftarımız, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'na alınmayacaktır" denildi.