Ankaragücü'nden Ümit Özat'ı kınadı

MKE Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın, Süper Lig'de 2-0 kaybedilen Osmanlıspor maçı sonrasında yaptığı açıklamaları kınadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Özat'ın, son Osmanlıspor maçında kendisini istifaya davet eden taraftarların Ankaragüçlü olduğunu iddia ettiği konuşmasına tepki gösterilerek, "Kulübümüzde kısa bir dönem hasbelkader teknik direktörlük görevinde bulunan ve şu an dost ve kardeş kulübümüz Gençlerbirliği'nin başarısı için çalışması gereken zavallı zevat, her zaman olduğu gibi asli görevini unutup, başka bir camiaya çamur atma geleneğini devam ettirmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Özat'ın açıklamalarının iki kulüp arasındaki dostluğa zarar veremeyeceği vurgulanan açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
"Osmanlıspor mağlubiyeti sonrası, maç esnasında kendisini istifaya davet eden Gençlerbirliği taraftarlarını 'Bunlar Ankaragücü taraftarları.' diyerek görmezden gelen ve başarısızlığını büyük Ankaragücü taraftarlarına iftira atarak, örtmek isteyen malum şahsı bu çirkin davranışından dolayı kınıyor ve kendisine tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği spor kulüpleri, ezeli rakip, ebedi dosttur. Malum şahsın çirkin iftiraları asla ve asla iki kulübün arasındaki dostluğa zarar veremeyecektir. MKE Ankaragücü taraftarları, İlhan Cavcav sezonunda merhum İlhan Cavcav'ın aziz hatırası adına Geçlerbirliği Spor Kulübünün başarısından başka hiçbir şeyi temenni etmemektedirler. Bir başka kulübün aldığı sonuçlarla ilgili hiçbir tasarrufta da bulunmamaktadırlar. Mevzubahis şahıs başta kendisiyle olmak üzere, çevresi, camiası ve yöneticileri ile barışık olup, Gençlerbirliği'nin başarısı için çalışmalı, başarısızlığını örtmek için başka bir camianın taraftarlarına iftira atmamalıdır. Türk futbolunun geçimsiz antrenörünün yaptığı talihsiz açıklamayı kınıyor, bu talihsiz açıklamanın takdirini Gençlerbirliği camiasına bırakıyoruz."
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