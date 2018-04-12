AA'da yer alan habere göre Soydaş yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün her zaman hedefini en üst lig olarak belirlediğinin altını çizerek, "Bu sezon hakem hataları çok yaşandı. Adaletli maçlar olsaydı, eminim biz şu anda Süper Lig'e çıkmayı garantilemiştik. Yönetim olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Gerek teknik heyet gerekse de futbolcuların iyi niyetli mücadele ettiğini dile getiren Soydaş, "Kalan maçlarımıza da sezon başından beri olduğu gibi kazanmak için çıkacağız. Bizim hiçbir zaman bunun dışında bir planımız olmadı. Sezon sonunda Süper Lig'e çıkarak bu camiaya hak ettiği mutluluğu yaşatmak istiyoruz. İki yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşayarak taraftarlarımızı gururlandırma hedefindeyiz." diye konuştu.

Kaybettikleri maçlarda bile mücadeleden ve futbolcuların sergilediği karakterli duruştan memnun olduklarını dile getiren Soydaş, şöyle devam etti:

"Süper Lig'e kesinlikle çıkacağız. Bu hedefimizden hiç ama hiç sapmadık. Başkanımızdan kulüpteki çaycı arkadaşımıza kadar herkes şampiyonluğa inanıyor. Yönetim kurulu üyeleri antrenmanlarda bile takımı hiç yalnız bırakmıyor. Tüm antrenmanlarda hatta tüm deplasmanlarda yönetim olarak takımımızın yanında yer alıyoruz. Biz böyle inandık, takımımızı böyle seviyoruz. Samimiyetle söylüyorum ki bizim olmamız gereken yer Süper Lig. Hedefimiz, play-off stresini yaşamadan Süper Lig'e çıkmak."

"İSMAİL KARTAL, KENDİNİ ÇOK GELİŞTİRMİŞ BİRİSİ"

Ercan Soydaş, teknik direktörleri İsmail Kartal hakkında da görüşlerini paylaşırken, "Çok kariyerli ve çalışkan bir insan, tüm mesaisini kulübe veriyor. Teknik adamlığının yanı sıra insan olarak da çok iyi. İsmail Kartal, kendini çok geliştirmiş biri." ifadelerini kullandı.

Kartal'ın her zaman Türk futbolunda bulunması gereken bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Soydaş, "Hocamız sadece takımla değil kulübün her noktasıyla yakından ilgileniyor. Kartal, kulüp binasındaki eksiklerle bile bire bir ilgilenip sıkıntıları çözmek için çabalıyor. İsmail Kartal'ı takımın başına getirmekle çok doğru bir tercih yapmışız. Yönetim ve takım arasında köprü olabilen bir teknik adam." değerlendirmesinde bulundu.

"CEZALARIN ÇOK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Futbol şube sorumlusu Soydaş, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynadıkları Denizlispor maçında çıkan olaylar sonrasında sarı-lacivertli yöneticilere verilen cezaların fazla olduğunu savundu.

Verilen cezalar sonrasında ortaya "sanki Ankaragücü yetkilileri kendi arasında kavga etmiş" gibi bir durum çıktığının altını çizen Soydaş, şunları aktardı:

"Yönetim olarak hepimiz maçtaydık ve yaşananlara bizzat tanık olduk. Daha karşılaşma başlamadan başkanımıza ve bize olumsuz davranışlarda bulunuldu. Örneğin başkanımıza Passolig kartı soruldu, kapılar kapatıldı ve dışarıda bekletildik. Biz Ankara'daki maçların hiçbirinde rakip yöneticilere böyle davranmadık. Aksine hepsini çok iyi ağırlıyoruz. Cezaların çok olduğunu düşünüyoruz ve gerekli itirazlarımızı yaptık. Mehmet Yiğiner'in aldığı 360 gün hak mahrumiyeti cezasının azaltılması gerektiğine inanıyoruz."

Başkan Mehmet Yiğiner'in gerek Ankara gerekse de deplasmanlardaki maçlarda yöneticileri sakin davranmaları konusunda uyardığını ifade eden Soydaş, şunları kaydetti:

"Başkanımız, gol attığımız anlarda bile abartılı sevinmemizi istemiyor. Kendisi böyle hassas davranırken, deplasmanlarda bize karşı takınılan durumu anlamak mümkün değil. Bu yaşananlar, bizim dışımızda gelişen olaylar. Denizli'deki maçın görüntüleri incelendiğinde birçok şeyin farklı olduğu ortaya çıkar. Herkes, MKE Ankaragücü'ne olan ön yargılarından kurtulmalı. MKE Ankaragücü'nün dostluğu kimseye zarar vermez. Bize karşı olan düşmanlık da kimseye yarar getirmez."