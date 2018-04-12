AA'da yer alan habere göre Soydaş yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün her zaman hedefini en üst lig olarak belirlediğinin altını çizerek, "Bu sezon hakem hataları çok yaşandı. Adaletli maçlar olsaydı, eminim biz şu anda Süper Lig'e çıkmayı garantilemiştik. Yönetim olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
Gerek teknik heyet gerekse de futbolcuların iyi niyetli mücadele ettiğini dile getiren Soydaş, "Kalan maçlarımıza da sezon başından beri olduğu gibi kazanmak için çıkacağız. Bizim hiçbir zaman bunun dışında bir planımız olmadı. Sezon sonunda Süper Lig'e çıkarak bu camiaya hak ettiği mutluluğu yaşatmak istiyoruz. İki yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşayarak taraftarlarımızı gururlandırma hedefindeyiz." diye konuştu.
Kaybettikleri maçlarda bile mücadeleden ve futbolcuların sergilediği karakterli duruştan memnun olduklarını dile getiren Soydaş, şöyle devam etti:
"Süper Lig'e kesinlikle çıkacağız. Bu hedefimizden hiç ama hiç sapmadık. Başkanımızdan kulüpteki çaycı arkadaşımıza kadar herkes şampiyonluğa inanıyor. Yönetim kurulu üyeleri antrenmanlarda bile takımı hiç yalnız bırakmıyor. Tüm antrenmanlarda hatta tüm deplasmanlarda yönetim olarak takımımızın yanında yer alıyoruz. Biz böyle inandık, takımımızı böyle seviyoruz. Samimiyetle söylüyorum ki bizim olmamız gereken yer Süper Lig. Hedefimiz, play-off stresini yaşamadan Süper Lig'e çıkmak."
"İSMAİL KARTAL, KENDİNİ ÇOK GELİŞTİRMİŞ BİRİSİ"
Ercan Soydaş, teknik direktörleri İsmail Kartal hakkında da görüşlerini paylaşırken, "Çok kariyerli ve çalışkan bir insan, tüm mesaisini kulübe veriyor. Teknik adamlığının yanı sıra insan olarak da çok iyi. İsmail Kartal, kendini çok geliştirmiş biri." ifadelerini kullandı.
Kartal'ın her zaman Türk futbolunda bulunması gereken bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Soydaş, "Hocamız sadece takımla değil kulübün her noktasıyla yakından ilgileniyor. Kartal, kulüp binasındaki eksiklerle bile bire bir ilgilenip sıkıntıları çözmek için çabalıyor. İsmail Kartal'ı takımın başına getirmekle çok doğru bir tercih yapmışız. Yönetim ve takım arasında köprü olabilen bir teknik adam." değerlendirmesinde bulundu.
"CEZALARIN ÇOK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"
Futbol şube sorumlusu Soydaş, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynadıkları Denizlispor maçında çıkan olaylar sonrasında sarı-lacivertli yöneticilere verilen cezaların fazla olduğunu savundu.
Verilen cezalar sonrasında ortaya "sanki Ankaragücü yetkilileri kendi arasında kavga etmiş" gibi bir durum çıktığının altını çizen Soydaş, şunları aktardı:
"Yönetim olarak hepimiz maçtaydık ve yaşananlara bizzat tanık olduk. Daha karşılaşma başlamadan başkanımıza ve bize olumsuz davranışlarda bulunuldu. Örneğin başkanımıza Passolig kartı soruldu, kapılar kapatıldı ve dışarıda bekletildik. Biz Ankara'daki maçların hiçbirinde rakip yöneticilere böyle davranmadık. Aksine hepsini çok iyi ağırlıyoruz. Cezaların çok olduğunu düşünüyoruz ve gerekli itirazlarımızı yaptık. Mehmet Yiğiner'in aldığı 360 gün hak mahrumiyeti cezasının azaltılması gerektiğine inanıyoruz."
Başkan Mehmet Yiğiner'in gerek Ankara gerekse de deplasmanlardaki maçlarda yöneticileri sakin davranmaları konusunda uyardığını ifade eden Soydaş, şunları kaydetti:
"Başkanımız, gol attığımız anlarda bile abartılı sevinmemizi istemiyor. Kendisi böyle hassas davranırken, deplasmanlarda bize karşı takınılan durumu anlamak mümkün değil. Bu yaşananlar, bizim dışımızda gelişen olaylar. Denizli'deki maçın görüntüleri incelendiğinde birçok şeyin farklı olduğu ortaya çıkar. Herkes, MKE Ankaragücü'ne olan ön yargılarından kurtulmalı. MKE Ankaragücü'nün dostluğu kimseye zarar vermez. Bize karşı olan düşmanlık da kimseye yarar getirmez."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.