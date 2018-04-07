Ankaragücü adım adım Süper Lig'e geliyor...

Maça ev sahibi ekip hızlı başladı ve 3. dakikada Putsila ile 1-0 öne geçti. Bu golle öne geçen Ankaragücü, 8. ve 15. dakikada yediği gollerle bir anda 2-1 geriye düştü. 8. dakikada Almeida, 15. dakikada Muhammet Reis, Giresunspor'u 2-1 öne geçiren golleri attı. Maçın 36. dakikasında Umut Nayir penaltıdan attığı golle maça tekrar eşitliği getirdi. Takımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda Ankaragücü maça hükmeden taraftı ve maç genelinde iki topu direkten döndü. Maçta skoru belirleyen gol ise 74. dakikada Kehinde'den geldi. Ankaragücü rakibini 3-2'lik galibiyetle evine uğurladı. Maçın 90. dakikasında Giresunspor'dan Hakan Barış kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ankaragücü aldığı bu 3 puanla birlikte 2. sıraya yükseldi ve 55 puanda haftayı kapattı. Giresunspor ise 38 puanda ve 12. sırada kaldı.

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Erkan Akbulut

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Arif Morkaya, Sedat Ağçay, Kenan Özer (Dk. 69 Tisdell), Mehmet Umut Nayir, Putsila (Dk. 90 Mbamba), Kehinde (Dk. 83 İlhan Parlak)

GİRESUNSPOR: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Aykut Demir, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Birinci, Dimitriadis, Muhammet Reis (Dk. 82 Hakan Barış), Dodo (Dk. 58 Fatih Atik), Ahmad Abed (Dk. 81 Mert Örnek), Korkishko, Almeida

GOLLER: Dk. 3 Putsila, Dk. 36 Mehmet Umut Nayir (Penaltıdan), Dk. 74 Kehinde (MKE Ankaragücü), Dk. 8 Almeida, Dk. 15 Muhammet Reis (Akın Çorap Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Hakan Barış (Akın Çorap Giresunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Almeida, Dk. 34 Abdülkerim Bardakcı (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 45 Gençer Cansev, Dk. 59 Arif Morkaya, Dk. 71 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)