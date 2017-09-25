Ankara’nın göbeğinde sağlık skandalı!

Hekim olmayan kişilerin uygun olmayan koşullarda tıbbi uygulama yapması olaylarına bir yenisi de Ankara’da eklendi. Kızılay’da kimyager olduğunu belirten bir kişi, hastane ortamında uzman doktorlar tarafından yapılması gereken tedavileri hekim olmamasına rağmen yapmak isteyerek hazırlattığı bez afişi, reklam amacıyla güzellik salonunun önüne astı.
TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ ŞİKAYETTE BULUNDU
Giderek artan bu tür vakalar hakkında kamu sağlığı lehinde sürekli uyarılar yapan Türk Dermatoloji Derneği konuyla ilgili tespit ve şikayet çalışmasında bulundu. Uzman hekimlerin yapması gereken bu tür uygulamaların hekim olmayan kişilerce yapılmasının, hem tıbbi hem de yasal anlamda suç olduğunu kamuoyuna duyurmak isteyen Türk Dermatoloji Derneği yetkilileri, Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne şikayet dilekçesi verdi.
"HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÇOK RİSKLİ"
TDD yetkilileri, "Hekim olmayan kişilerin tıbbi bilgileri olmadan yapmaya kalktıkları girişimler sonucunda deride geriye dönmeyecek şekilde lekelenmeler, derin izler, skar dokuları oluşabilmekte ve bunların çoğunun tedavileri de mümkün olmamaktadır. Bazı durumlarda benlerin üzerine tedavi amacıyla uygulanan asitli sıvılar deri kanseri için risk gösteren bazı benlerde tehlikeli dönüşümlere yol açabilmekte ancak oluşabilecek risk konusunda hiç bir fikri olmayan kişilerce ne yazık ki korkusuzca uygulanabilmektedir. Halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıyan böyle mekanların ivedi kapatılmaları ve sahiplerinin cezalandırılması kamu sağlığı açısından zorunlu görülmektedir" diyerek halk sağılığını direkt tehdit eden bu iş yerleri için sağlık bakanlığı yetkililerini göreve çağırdı.
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