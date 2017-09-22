Anket: Avrupa'daki Türklerin 5'te 1'i son bir yılda ayrımcılığa uğradığını söylüyor

- Getty Images

Yeni bir anket çalışması, Avrupa'da yaşayan Müslümanların çoğunun kendilerini "ayrımcılığa rağmen yaşadıkları ülkeye sıkı bir şekilde bağlı hissettiğini" ve yaşadıkları ülkedeki demokratik kurumlara oldukça yüksek bir oranda güvendiklerini ortaya koydu.

Anket sonuçlarında, Müslümanların yaşadıkları ülkedeki demokratik kurumlara güven oranının, nüfusun geri kalanından yüksek olduğu vurgulandı.

Anket, 15 Avrupa Birliği ülkesinde yaşayan 10 bin 527 Müslümanla yapıldı.

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA) tarafından yapılan ankete göre, birinci ve ikinci jenerasyon Müslümanların yüzde 76'sı kendilerini yaşadıkları ülkeye "sıkı bir şekilde bağlı" hissediyor.

Türkiye kökenlilerin kendilerini yaşadıkları ülkeye bağlı hissetme oranları 5 üzerinden 4. Ankette 5 kendini en sıkı şekilde bağlı hissetmeye, 1 ise en az şekilde bağlı hissetmeye işaret ediyor.

Genel olarak kendini en çok bağlı hisseden Müslümanlar Finlandiya'da, en az bağlı hissedenler ise İtalya'da yaşıyor.

Üçte biri iş ararken ayrımcılığa uğradı

Ankete katılan Müslümanların üçte biri iş ararken ayrımcılığa uğradıklarını söyledi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı da etnik kökenlerinden ya da göçmen olmalarından dolayı ayrımcılık ve kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtiyor.

Bu tür muamelelere maruz kaldıklarını belirten kişilerin çoğu Hollanda ve Fransa'da yaşıyor.

Her iki ülke de yoğun Müslüman nüfusa sahip ve her iki ülkede de bu yılki seçimlerde göçmen karşıtı partiler ikinci sırada geldi.

Türkiye kökenlilerin yüzde 20'si son 12 ayda etnik kökenlerine ya da göçmen olmalarına bağlı olarak ayrımcılığa uğradığını söylüyor.

Son 5 yılda ayrımcılığa uğradığını söyleyen Türkiye kökenlilere bakıldığında ise bu oran yüzde 34'e çıkıyor.

Pek çok Müslüman ayrıca kulağa Arapça gibi gelen isimlerinden ya da başörtülerinden dolayı ev ya da okul bulmada sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

Müslümanların yaklaşık dörtte biri eşcinsel komşu istemiyor

Ankete göre, Müslümanların çoğu farklı dini ya da kültürel altyapıdan gelenlere karşı "genellikle açıkgörüşlü" bir tutum sergiliyor.

Ankete katılanların neredeyse yarısı, bir aile üyesinin Müslüman olmayan biriyle evlenmesi konusunda kendisini "tamamen rahat hissedeceğini" söylüyor.

Ancak ankete katılanların yüzde 23'ü eşcinsel ya da biseksüel komşularının olmasından rahatsız olacağını kaydetti.

'Avusturya Müslüman karşıtlığının en yüksek olduğu ülke'

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA) müdürü Michael O'Flaherty, anketin, 'Müslümanların Avrupa toplumlarına ayak uydurmadığı' söylemini boşa çıkardığını belirtti.

O'Flaherty, "Tam tersine, nüfusun geneline oranla demokratik kurumlara güvenin çok daha yüksek olduğunu gördük" dedi.

O'Flaherty, ayrımcılık ve nefret suçlarının, hem bireyleri hem de toplulukları yabancılaştırma riski taşıdığını da belirtti.

Ankete göre, Müslümanlara karşı önyargılı AB ülkeleri arasında Avusturya öne çıkıyor.

Avusturya'da 15 Ekim'de yapılacak meclis seçimlerinde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) hükümete girebileceği belirtiliyor.

Pew: İslam 2070'e kadar 'dünyanın en büyük dini olabilir'

Kapıları herkese açık liberal camiler açmak isteyen kadın: Seyran Ateş

Almanya genel seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı seçim kampanyası