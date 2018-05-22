Anketten endişe çıktı: Almanlar artık ABD'ye güvenmiyor

ABD Başkanı Donald Trump dış politikada alışılmadık adımlar atarken, ABD'nin uzun süreli müttefiki Almanya'da Washington yönetimine yönelik güven azalıyor.

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin rastgele seçilen 1200 katılımcıyla 15-17 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankete göre Almanların yüzde 82'si, ABD'nin güvenilir bir ortak olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 14'ü ABD'nin güvenilir olduğunu belirtirken, yüzde 4'ü ile konuyla ilgili kararsızlığını koruyor.

ZDF'nin anketi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu ay başında yaptığı "Avrupa kendi kaderini kendi ellerine almalı. Artık ABD bizi korumayacak" açıklamasının hemen ardından geldi.

Merkel bu açıklamayı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan ülkesini çekmesinin ardından yapmıştı.

ZDF'nin anketinde bu konu da Alman vatandaşlarına soruldu. Almanların yüzde 65'i İran ile nükleer anlaşmanın sürdürülebileceği konusunda olumlu fikir belirtti.

ABD'yi güvenilir bir partner olarak görmeyen Almanlar, Moskova konusunda ise daha iyimser fikir belirttiler. ZDF'nin anketine göre, Alman vatandaşlarının yüzde 36'sı Rusya'nın ABD'den daha güvenilir olduğu yönünde görüş bildirdi.

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