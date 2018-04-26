Renkler ve Dürtüsellik üzerine araştırma yapan Doç. Dr. Sevda Korkmaz, Anksiyete düzeyleri yüksek olanların siyahı, depresyon düzeyleri yüksek olanların gri, Dürtüsellik puanları yüksek olanların ağırlıklı olarak sarı ve morla birlikte mavi ile siyah renkleri de seçtiğini söyledi.
Fırat Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sevda Korkmaz, Türkiye’de ilk defa renkler ve dürtüsellik üzerine araştırma yaptı. Sağlıklı kadın ve erkeklerden oluşan bireylerle çalışma yapan Korkmaz, farklı farklı sonuçlar elde ettiklerini anlattı.
İnsanların renk tercihlerinin birbirinde farklı olduğunu belirten Doç. Dr. Korkmaz, “Zira renklerin ruhsal durum üzerinde bir takım etkiler oluşturduğunu bilmekteyiz. Yapılan tercihleri, ruhsal durum üzerindeki etkilerini farklı olmasından dolayı olabilir. Seçilen renkler aslında bilinç üstüne çıkmamış bir takım isteklerin ve yetersizliklerin ortaya çıkmasında ve etkili bir kişilik organizasyonun gelişmesinde de etkili olabilir. Yapmış olduğumuz bu çalışmada ilginç sonuçlar elde ettik. Öncelikle sağlıklı katılımcılar üzerinde yapmış olduğumuzu belirtmek isterim. Bireylere renk sıkalasını gösterdik. İlk akıllarına gelen, en fazla tercih ettikleri ve favori renkleri bildirmelerini istedik. Çalışmamızın sonuçları gerçekten çok ilginç çıktı” dedi.
ANKSİYETE DÜZEYLERİ YÜKSEK OLANLARIN RENGİ: SİYAH
İnsanların duygusal durumuyla uyumlu olan renklerle bir araya geldiğinde daha rahat olduğunu aktaran Korkmaz, “Fakat uygunsuz renklerle bir araya geldiklerinde de huzursuz olduklarını gözlemledik. Çalışmada özellikle bireylerin sıkıntı, duygu ve dürtüsellik dediğimiz kişilik özelliklerini ölçen birtakım ölçekler uyguladık. Dürtüsellik aniden yapılan istenmeyen sonuçlara neden olan riskli olarak adlandırılan bir takım davranışlardır. Planlanmayan davranışlardır. Çalışmanın sonunda anksiyete düzeyleri yüksek olan bireylerin daha çok siyah rengi tercih ettiklerini belirledik. Siyah renk zaten karamsarlığın, hüznün ya da umutsuzluğun rengi olarak bilinmektedir" diye konuştu.
DEPRESYON RENGİ: GRİ
Depresyon düzeyleri yüksek olan bireylerin ise daha fazla gri rengi tercih ettiklerini gözlemlediklerini anlatan Korkmaz," Genel olarak baktığımız zaman toplumda depresif bireyler kendileri açısından düşündüğümüz de negatif bir benlik algısına sahiptirler. Olumsuz bir bakış açısına sahiptirler. Dolayısıyla bu rengi tercih eden bireylerin olumsuz bir duygu durumu yansıttığı için gri rengi daha fazla tercih ettiğini söyleye biliriz" şeklinde ifade etti.
Dürtüsellik puanları en fazla olan bireylerin aslında sarı rengi tercih edenler olduğunu dile getiren Korkmaz, "Ama mavi rengi, mor rengi hatta siyah rengi tercih edenlerde de dürtüsellik puanları yüksek olduğunu belirledik. Mor renge genel olarak baktığımız zaman stres anlarını yansıtan bir renk olduğunu söyleye biliriz. Bu tarz filmler de daha çok seçilen nesneler mor renklerden oluşmaktadır. Hatta intihar eden bireylerin çok uzun süre mor renk içeren nesnelere baktığı da bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda da mor rengi tercih eden bireylerin dürtüsellik puanlarının biraz daha yüksek olduğunu bulduk” diye konuştu.
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