Riyad'daki Suriye toplantısında 'Esad gitmeli' vurgusu

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) üyesi Besme Kadmani, Cenevre'ye 50 kişiden oluşan bir heyet gönderilmesine karar verildiğini ve heyetin başkanı, liderleri ve karar mekanizmalarının belirlenmesi işleminin ilerleyen saatlerde gerçekleşeceğini söyledi.

Müzakerelerde çıtalarının, "geçiş süreci başladığında Beşer Esad'ın yönetimi bırakması" olduğunu belirten Kadmani, "Cenevre'ye ön koşulsuz gidiyoruz ancak siyasi geçişe ilişkin düşüncemiz güvenli bir ortamın oluşturulmasından geçiyor. Bu da rejim olduğu sürece gerçekleşemez." dedi.

Katılımcılar arasında Moskova grubu dışında Esad'ın gitmesi konusunda fikir birliği olduğunu vurgulayan Kadmani, bu nedenle Cenevre'de her kesimden Suriye halkını temsilen tek bir heyetin olacağını aktardı. Kadmani, heyette SMDK, Ulusal Koordinasyon Kurulu, askeri gruplar, Moskova ve Kahire gruplarının yer alacağı bilgisini paylaştı.

"MOSKOVA GRUBU ESED'İN GİTMESİNE ÇEKİNCELİ YAKLAŞTI"

Suriye muhalefetinin Kahire grubu Başkanı Firas el-Halidi ise iki gün süren toplantının sonuç bildirisini özetleyen bir konuşma yaptı. Halidi, toplantıya katılanların Esad'ın yönetimi bırakması üzerinde durduğunu, Moskova grubunun ise buna çekinceli yaklaştığını kaydetti.

Halidi, Riyad toplantısına katılanların, tüm muhalif grup ve oluşumları temsil edecek ve müzakere görevini üstlenecek 50 kişiden müteşekkil bir heyet kurulmasında anlaştığını yineledi.

Firas el-Halidi, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya da Cenevre-1 görüşmeleri ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararını temel alacak siyasi çözüme varılması için ön koşulsuz doğrudan müzakerelere başlama çağrısı yapıldığını belirtti.

Kahire ve Moskova gruplarının toplantıdan çekildiği yönündeki haberleri yalanlayan Halidi, çekilmeleriyle ilgili durumun teknik formda yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını ancak sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Riyad'daki toplantıya katılan muhalifler, Cenevre görüşmelerini yürütecek heyetin yeni üyelerinin seçildiğini duyurmuştu.

İlk müzakere heyeti Aralık 2015'te birinci Riyad toplantısında oluşturulmuş ve Cenevre'deki görüşmelerde muhalifleri temsil etmişti.

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