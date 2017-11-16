Anne Aslı Bıçaklı Avcı: "Kızım ağladığı için seviniyorum"

Doğumda beyni oksijensiz kalınca tüm organlarında kalıcı hasarlar oluştuğu için doktorların "yaşamaz" dediği Esila bebek, 3. yaş gününü ailesiyle kutladı.

AA'nın haberine göre; Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kasım 2014'te 6,5 aylıkken dünyaya gelen Esila Avcı'nın doğumu sırasında yaşanan hipoksi (oksijen yetmezliği), hem beyin felcine hem de yıllarca sürecek bir yaşam mücadelesine yol açtı. Serebral palsi hastası Esila, nefes alabilmesi için solunum cihazıyla yatağa bağlandı, sık sık epilepsi nöbetleri geçirdi, sayısız kez kalbi durdu.

Doktorların yaşama şansını düşük bulduğu Esila için ailesi ve İzmir Sağlık Müdürlüğü seferber oldu. Minik kız parmaklarını oynatmaya, tepki vermeye, ağlamaya ve 1,5 saat oksijen cihazına ve mekanik ventilatöre bağlı olmadan nefes almaya başladı. Son 2 yıl doğduğu kasım ayını hastane odalarında veya yoğun bakım ünitelerinde geçiren Esila, 3. yaş gününü ailesiyle evinde kutladı.

ESİLA'NIN ANNESİNİN GÖZÜ HEP MAKİNELERDE

Esila'yı yaşatmak için mücadele veren ve gözü hep kızının kalp atışını gösteren cihazlarda olan anne Aslı Bıçaklı Avcı (24), doğum sonrasında kızındaki sağlık sorunundan dolayı doktorların çok olumsuz konuştuğunu belirtti. "Esila demek, mucize demek." ifadelerini kullanan anne Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doktorlar 'ölecek' dedi ama birinci, ikinci, üçüncü yaşını gördük. Esila yaşamak istiyor. Gözlerinin içi gülüyor. Doktorları pek haklı çıkarmadı, şimdi kontrole gittiğimizde doktorlarını da sevindiriyor. Kızım doğduğunda ilk yaşını göremeyeceğini söylemişlerdi. Ama o yaşamaktan hiç vazgeçmedi. Belki başka anneler çocukları ağlayınca üzülüyordur ama ben kızım ağlayabildiği için seviniyorum. Şimdi makinesiz nefes alabilsin, yemek yiyebilsin, diğer çocuklar gibi çikolataların tadına varsın istiyorum. Kızımdan umudumu hiç kesmedim. Bir tepki için saatlerce Esila'ya şarkı söylüyorum."

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