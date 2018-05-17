İkinci Dünya Savaşı’nın simge isimlerinden Anne Frank’ın, Nazi işgali sırasında Hollanda Amsterdam’da tuttuğu dünyaca ünlü günlüğünün bu zamana kadar bilinmeyen 2 sayfası ortaya çıktı.

Günlüğün kahverengi kâğıtlarla kaplanan 78. ve 79. sayfalarında, Frank’ın cinsel eğitim ve fuhuş hakkındaki düşünceleri ile cinsel içerikli fıkralar yer alıyor.

2019’DA YAYIMLANACAK

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Frank, bu 2 sayfayı 28 Eylül 1942’de kaleme almış. Yıllar sonra okunabilen sayfadaki fıkralardan biri şöyle: “Alman Nazi kadın askerleri neden Hollanda’ya gelir? Askerlere döşek (şilte) olmak için.” Günlüğün 78. sayfası, okunmayacak derecede karalanmış. Frank, “Bu sayfayı ayıp fıkralar yazmak için kullanacağım” diye yazmış. Diğer sayfada ise cinsellik ve fuhuşun varlığı ile ilgili düşünceleri yer alıyor. Sayfaların varlığı, Anne Frank Vakfı tarafından 2001 yılında keş- fedildi. Vakıf, üzeri kâğıt yapıştırı- larak kapatılan sayfaları Huygens Hollanda Tarihi Enstitüsü’nün yardımıyla dijital fotoğraf düzenleme tekniği sayesinde okumayı başardı. Sadece internet ortamında yer alan 2 sayfa, 2019’d araştırmanın tamamlanmasından sonra yayımlanacak.

BİRÇOK KEZ SİNEMA VE TİYATROYA UYARLANDI

Almanya’da 1929 yılında doğan Yahudi kökenli Anne Frank, Nazi yönetiminin baskısı nedeniyle 1934’te ailesiyle birlikte Hollanda Amsterdam’a taşındı. 8 yıl sonra Nazi baskısının artması üzerine Amsterdam’ın Prinsengracht semtindeki 263 numaralı evde, kitaplıkla kapatılan bir odada uzun süre gizlenen aile, Ağustos 1944’te tutuklandı. Anne Frank, Ekim 1944’te kız kardeşi Margo ile birlikte toplama kampına götürüldü. 1945’te de büyük olasılıkla tifo yüzünden hayatını kaybetti. “Het Achterhuis” (Arkadaki Ev) adıyla yayımlanan günlükler, 70’ten fazla dile çevrildi, birçok kez sinema ve tiyatroya uyarlandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER