Anne ile kızı yangında hayatını kaybetti

Bağlarbaşı Mahallesi Harmanlar Sokak'ta, 3 katlı binanın son katındaki çöp dolu bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

AA'nın haberine göre, daireyi inceleyen ekipler, Refiye (79) ile zihinsel engelli kızı Necla Arısoy'u (52) yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, yoğun dumandan etkilenen anne ile kızının hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Anne ile kızının cesetleri, Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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