‘Düz Göbek Sağlıklı Bebek’ kitabının yazarı Diyetisyen Merve Bilge Atalay, hamilelik döneminde doğru beslenmenin önemine işaret etti.

HT Magazin'de yer alan habere göre; anne adaylarının doğumdan kısa süre sonra eski formuna kavuşmak istediğini ve bu nedenle hamilelikte az kilo alma çabası içinde olduğunu anlatan Atalay, “Ne yazık ki iskelet gibi görünen, yalnızca göbeği olan hamilelerle karşılaşıyoruz. Bu, annenin sağlığı ve bebek için çok zararlı. Bebeği karnınızdayken doğru beslemezseniz depolamaya alıştırırsınız” uyarısında bulundu.

ANNESİ HAMİLE OLDUĞUNU ONU DOĞURURKEN ÖĞRENDİ!

Anne karnında iyi beslenmeyen bebeklerin obezite riskiyle doğ- duğunu söyleyen Atalay, “Bebekler açlıkla doğuyor, ‘yiyecek bulamayacağım’ kaygısıyla yağ depoluyor. Bu bebekler geleceğin obez bireyleri olabilir” ifadelerini kullandı.

Bir kadının anne olmaya karar verdiğinde öncelikle kilosunu ideal aralığa getirmesi gerektiğini anlatan Atalay, “Yağlar vücutta hormon görevi üstleniyor ve doğurganlığı etkiliyor. Kolay hamile kalmak ve rahat bir hamilelik geçirmek için vücudu anneliğe hazırlamak çok önemli” dedi. Anne olmaya karar verildiğinde bir kadın doğum uzmanına baş- vurmanın önemine işaret eden Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eksik vitamin ve minerallerin yerine konulması gerekiyor. Depoların dolu olması iştahınıza da olumlu yansıyor. Bebeğinizi doğru beslemek için bedeninizin hamileliğe hazır olması büyük önem taşıyor.”

DEREOTU, ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIYOR

Bebeğin uyku durumunun bahane edilmemesi gerektiğini söyleyen Merve Bilge Atalay, “Zor bir gece geçirmiş olabilirsiniz ama mutlaka sabah saat 09.00’a kadar kahvaltınızı yapın. Bebeğinizin sizden beslendiğini aklınızdan çıkarmadan 2-3 yumurtalı, peynirli, bol dereotlu ve 1-2 dilim tam tahıllı ekmekli bir kahvaltı yapabilirsiniz” dedi. Atalay, dereotunun süt artırıcı, maydanozunsa süt azaltıcı etkisi olduğunu belirtti.

HAMİLELİKTE EN ÇOK BU SORULAR MERAK EDİLİYOR!

ZAYIFLAMAK KORKUTMASIN

Hamilelikte alınan kiloların anneyi emzirme dönemine hazırladığını anlatan Merve Bilge Atalay, “Kilo alma endişesini bir kenara bırakıp sağlıklı beslenmek önceliğimiz olmalı. Hamileliği hamile gibi, keyfini çıkararak yaşamalı” diye konuştu. Hamileliğin ilk 3 haftasında kilo vermenin normal olduğunu belirten Atalay, “Anne adayları endişeye kapılmasınlar, ilk 3 haftada iştahsızlık yaşayabilir, kusabilirler. Tartıda eksik rakam görmek korkutmasın, bebek gayet sağlıklı” dedi.

GECE YEMEK YEMEYİN

Dengeli beslenen bir anne adayının, emzirme döneminde diyet yapmadan kilo verebileceğine işaret eden Merve Bilge Atalay, “Emzirmek yaklaşık 400 kalori yaktırıyor ve bu ani bir açlık hissine neden oluyor. Bu dönemde ilk yapılması gereken gece yemek yememek” dedi. Bebeğin gecede en az 2-3 kez emdiğini ve bu durumun anneleri acıktırdığını belirten Atalay, ekledi: “Gece saatlerinde önceliğiniz yalnızca su içmek olsun. Gündüz saatlerindeyse emzirdikten sonra kefir, hurma ve yoğurt gibi ara öğünleri tercih edin.”

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