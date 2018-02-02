Anne karnında 16 haftalıkken idrar torbası şişen, böbreklerinde genişleme görülen ve yaşamasını sağlayan suyu azalan bebek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru ve ekibi tarafından yapılan ameliyatla yaşama tutundu.
Prof. Dr. Selahattin Kumru, dünyaya 33 haftalık gelen Emirhan Acar bebeğin 'posterior üretral valf' denilen sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Bebeğin idrarı, idrar torbasından dışarı doğru akmıyordu, tıkalıydı. Böyle durumlarda idrar dışarı akmadığı için idrar torbasında birikiyor. Daha sonra da böbreklere doğru birikme oluyor ve böbrekler kaybediliyor. İdrar akamadığı için bebeğin suyu az oluyor. Suyu az olduğunda akciğer gelişimi olumsuz etkileniyor. Akciğer gelişimi de olmadığı için bu bebeklerin çoğu kaybediliyor" dedi.
BÖBREK FONKSİYONLARI İYİ
Emirhan bebeğin idrar torbasından idrarın dışarı akmasını sağlamak için kateter koyulduğunu kaydeden Prof. Dr. Kumru, "Kateterin bir ucu idrar torbasının içinde, bir ucu karnının dışındaydı. Böylece idrarı tahliye oldu. Bu sayede böbreklerdeki idrar birikimini ve olumsuz etkiyi ortadan kaldırdık. Hem de suyunun az olmasını engelleyerek akciğer gelişimine, dolayısıyla hayatta kalmasına katkı sağlamayı düşündük. Bebeğimizde her şey iyi gitti. 22 haftalıkken de kateter taktık. 33'üncü haftada kateter yerinden oynadı. Yeni doğan servisindeki arkadaşlarla görüşüp bebeği doğurttuk. Bebeğin şu anda böbrek fonksiyonları iyi görünüyor" diye konuştu.
Hastalığın tanısının, anne karnında, 3'üncü aydan sonra konulabildiğini belirten Kumru, "Böbreklerin çalıştığına kanaat getirirsek o zaman şant operasyonu uyguluyoruz" dedi.
"KARNINDA KİST VAR DEDİLER"
3 çocuk annesi Fatma Acar (31), gittiği ilk hastanede, karnında kist olduğunu söylediklerini anlatarak, "Doktorlarımızın da tavsiyesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirildik. Kist olmadığı ve bebeğimin idrar torbasında tıkanıklık olduğunu tespit ettiler. Ellerinden gelen tüm imkanları kullanan doktorlarım sonunda yavrumu sağlıklı bir şekilde kucağıma verdi, çok mutluyum" diye konuştu.
"HASTALIĞIN UZMANINA YÖNLENDİRİLDİK"
Eşi Fatma Acar'ın hamileliğinin 3'üncü ayında, kontrole gittikleri hastanede, karnında kist olduğunu söylediklerini belirten baba Fevzi Acar (32) ise "Bu işin uzmanının hocamız olduğunu öğrendik. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Hocamız gereken ilgi ve alakayı gösterdi. Çocuğumuzu bizlere sağlıklı bir şekilde teslim etti. 33'üncü haftalıkken şant çıktı ve erken doğum oldu, her şey yolunda" dedi.
Yaklaşık 5 gün hastanede, kontrol altında tutulan Emirhan bebek, daha sonra taburcu edildi.
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