Giresun'un Görele ilçesine bağlı Daylı köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Fecir Kuran (91), bu sabah evinde rahatsızlandı. Durumu öğrenerek birkaç dakika sonra eve gelen oğlu Mustafa Kuran (65) da fenalaştı.

AA'nın haberine göre; Eve çağrılan sağlık ekiplerince Fecir Kuran Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesine, oğlu Mustafa Kuran ise Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdikleri tespit edilen anne ve oğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fecir ve Mustafa Kuran'ın cenazelerinin, yarın Daylı köyünde kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verileceği öğrenildi.