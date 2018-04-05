Muş'ta 11 yıl önce mide kanserine yakalanan Yıldız Aksu ve kan kanseri oğlu Muhammed Ali, verdikleri mücadeleyle diğer kanser hastalarına da örnek oluyor.
AA'nın haberine göre; Muş'ta 2007 yılında mide ve akciğer kanseri tanısı konulan 6 çocuk annesi 37 yaşındaki Yıldız Aksu, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 yıl kemoterapi ile radyoterapi tedavisi gördü ve midesinden 4 ameliyat geçirdi.
Aksu, son iki yıldır tedavisinden olumlu sonuçlar aldı.
Yaklaşık 8 yıl önce kan kanseri teşhisi konulan ve başından üç kez ameliyat olan 12 yaşındaki Muhammed Ali Aksu ise Hacettepe Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde 29 günde bir tedavi görüyor.
Hastalığı nedeniyle daha önce evde eğitim gören, tedavilerinin iyi gitmesi sonucu bu yıl Merkez Mevlana Ortaokulu'nda eğitimine devam eden Muhammet Ali'nin tek hayali pilot olmak.
Baba Mahmut Aksu'nun 100 yaşındaki annesi Emine Aksu da 2013 yılında mide ve akciğer kanserine yakalandı.
Kanser hastası eşi, çocuğu ve annesinin en büyük destekçisi Mahmut Aksu, kanserle 2007 yılından bu yana mücadele verdiklerini söyledi.
"DEVLETİN İMKANLARIYLA BU ZORLUKLARI AŞTIK"
2010 yılının sonlarına doğru oğlu Muhammed Ali'ye kanser teşhisi konulduğunu anlatan Aksu, şöyle konuştu: "Şuan evimde 3 kanserli hastam var. Eşimin ve çocuğumun durumu iyi. Çok zorluklar çektik ama devletin imkanlarıyla bu zorlukları aştık.Tedavilerimize gidip geliyoruz. Şükürler olsun devletimizin bize sunduğu o güzel imkanlardan faydalandık. Çok şükür bugün bir yol katettik. Mutlu bir yere geldik. Allah'a şükürler olsun tedavilerimiz çok iyi gidiyor. Çok zor bir süreçten geçtik. O kadar zor bir süreçten geçtik ki, mutluluğumuz, birbirimize olan desteğimiz, doğruluğumuz ile yüce Allah'a olan inancımızdan bugüne geldik."
Kanser hastalarına seslenen Aksu, "Allah'ın verdiği hastalığa sabretsinler. Kanser çok zor bir hastalık olarak görülüyor ama bence biraz mücadele edip bunu basit bir hastalık olarak da geçirebilirler" dedi.
"KANSER BİZİ YENMEDİ, BİZ KANSERİ YENDİK"
Anne Aksu ise kansere yakalandıktan sonra çok zor durumlarla karşılaştığını, ağır tedavi gördüğünü ve bu hastalığa yenilmediğini vurguladı.
Kendisine kanserle mücadelesinde en büyük desteği eşinin verdiğini aktaran Aksu, "Allah devletimizden de razı olsun. Zor durumda devlet bize sahip çıktı. Kanser hastalarına sesleniyorum. Kanser bizi yenmedi, biz kanseri yedik. Şimdi bütün hastalara Allah şifa versin. Bizim gibi moralli olsunlar. Allah büyüktür, sabretsinler" diye konuştu.
Muhammed Ali Aksu da "Allah'a çok şükür kanseri yendim, okuluma gidiyorum. Hasta arkadaşlarıma geçmiş olsun diliyorum. Tek hedefim pilot olmak" ifadesini kullandı.
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