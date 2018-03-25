Belçika'nın Liege Herstal bölgesinde yaşayan Giresunlu Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur korkunç bir cinayete kurban gitti.
İHA'nın haberine göre, 2008 yılında Ural Aydın ile evlenerek Belçika'ya yerleşen Emine Yağmur 2013 yılında eşinden boşandı. Babasını da kaybeden Emine Yağmur Türkiye'de yalnız kalan annesini Fatma Yağmur'u da yanına alarak Belçika'da yaşamaya başladı. 2 yıl önce Beytullah A ile tanışan Emine Yağmur daha sonra evlilik kararı aldı.
"TÜRKİYE'YE GELİP DİNİ NİKAHI KIYDILAR"
Evlilik kararından sonra çift bir süre sonra Türkiye'ye gelerek Beytullah A.'nın memleketi Konya'da dini nikahı ile dünya evine girdi. Yapılan nikahın ardından Belçika'ya tekrar dönen Emine Yağmur kısa süre sonra dini nikahlı eşinden hamile kaldığını öğrendi. Hamilelikten sonra çiftin arasında şiddetli geçimsizlikte başladı. Bir süre sonra şiddete dayanamayan Emine Yağmur durumu ilk önce annesine daha sonrada akrabalarına haber verdi. Çift bir süre sonra ayrı yaşamaya başladı fakat Beytullah A., Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'u tehdit etmeye başladı. Emine Yağmur Beytullah A. ile dini nikahlı evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızını görme bahanesi ile anne kızın evine giden Beytullah A. iddiaya göre şiddetine devam etti.
"SİZİ ÖLDÜRMEK FARZ OLDU"
Şiddet korkusundan kızını da göstermeyen anneye tehdit dolu mesajlar attı. Emine Yağmur bu mesajları ise sosyal medya hesabından paylaşarak korkusunu bastırmaya çalıştı. Beytullah A. 2 hafta önce ise Emine Yağmur'a 'Sizi öldürmek farz oldu" diye mesaj attı. Anne kız dün gece Belçika'da yaşadıkları evinde bıçaklanmış ve kafaları kesilmiş bir şekilde cansız bedenleri bulundu.
"CİNAYETİ ESKİ EŞLER ORTAYA ÇIKARDI"
Cinayetleri işlediği iddia edilen Beytulah A. Emine Yağmur'dan olan kızını eski eşine götürerek verdi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Beytullah A.'nın eski eşi Emine Yağmur'un eski eşini arayarak durumdan şüphelendiğini ve Emine Yağmur'u hayatından endişe ettiğini söyledi. Durum karşısında eski eşinin oturduğu eve giden Ural Aydın eve geldiğinde kapıyı kimse açmayınca durumu polise haber verdi. Belçika polisleri eve girince vahşet ortaya çıktı. Kafaları kesilmiş ve birçok yerinden bıçak darbesi almış halde anne kızın cesedine ulaşıldı.
"O EVDEN KİMSEYİ CANLI BIRAKMAYACAĞIM"
Beytullah A. daha önce Emine Yağmur'a attığı bir mesajda ise," Bekle o evde çocuğum hariç hiç kimseyi canlı bırakmayacağım" dediği öğrenildi. Emine Yağmur'un 10 yaşında ki oğlu ise cinayet gecesi babasının yanında kaldığı bu sayede ve Beytullah A.'nın daha önce Emine Yağmur'un 10 yaşında ki oğluna da tehdit mesajları attığı bilgisine ulaşıldı.
"CENAZELERE ESKİ EŞ SAHİP ÇIKTI"
Öte yandan Belçika polisi cinayetler ile ilgili soruşturmalarını devam ettiriyor. Anne kızın cenazeleri ise otopsi sonrası Türkiye'ye gönderileceği öğrenilirken dini nikahlı eşi tarafından öldürülen Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'un cenazelerine eski eş Ural Aydın sahip çıktığı öğrenildi.
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