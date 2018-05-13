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Anneler Günü olan bugün de annesini mutlu etmek, onu unutmadığını hatırlatmak isteyenler Anneler Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor. 2018'in en güzel ve en anlamlı Anneler Günü mesajları ve sözleri haberimizde. Tüm annelerin Anneler Günü Kutlu olsun!