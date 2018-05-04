Anneler Günü'nde 6 milyon 657 milyon dolar gelir bekleniyor
07.02.2018 - 12:05 | Güncelleme:
Antalya'dan, 13 Mayıs günü kutlanacak Anneler Günü için 35 ülkeye 42 milyon dal kesme çiçek ihraç edilecek. Bu ihracattan 6 milyon 657 milyon dolar gelir bekleniyor
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Uçak krizi sonrasında kesme çiçek ihracatı durdurulan Rusya'ya geçen sene yasak kaldırılmış olmasına rağmen çiçek gönderemediklerini belirten OAİB Başkanı Yılmaz, bunun nedeninin Rusya'nın uyguladığı çok yüksek gümrük maliyetleri olduğunu söyledi.
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Türkiye'nin süs bitkileri ve kesme çiçek ihracatını artırması için bu konudaki en önemli üretim merkezi Antalya'da çok uygun hazine arazileri olduğunu da belirten Yılmaz, bu arazilerin sektöre kazandırılması gerektiğini vurguladı.
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Sektör olarak çiçeğe uygulanan yüzde 18 KDV'nin düşürülmesini istediklerini anlatan Yılmaz, karanfil dışında krizantem üretimi ve ürün çeşitliliğini artırmak, rakip ülkelerde dünya pazarındaki rekabet gücü için enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'de kişi başı çiçek tüketiminin çok düşük olduğuna değinen Yılmaz, Avrupa ülkelerinde kişi başı çiçek tüketimi yıllık 20-50 Euro arasında değişirken, Türkiye'de 2 euro civarında olduğunu kaydetti.
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13 Mayıs günü kutlanacak Anneler Günü için sektörün 35 ülkeye, 42 milyon dal çiçek ihraç ettiğini belirten Yılmaz, Türk çiçeklerinin başta Hollanda olmak üzere Almanya, Özbekistan ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeden yoğun talep gördüğünü anlattı.
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Anneler Günü'nde en çok tercih edilen türlerin karanfil ağırlıklı olmak üzere gerbera, ranunculus ve diğer türler olduğunu belirten Yılmaz, Anneler Günü ihracatından elde edilen gelirin ise 6 milyon 657 milyon dolar olduğunu söyledi. Yılmaz, Anneler Günü için iç pazarda da ihracat rakamlarına yakın oranda çiçek satışı gerçekleştiğini sözlerine ekledi.
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24 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİLER
48 ülkeye, 80 milyon dal kesme çiçek gönderdiklerini belirten Bağdatlıoğlu, "Ciro bazında bakılırsa geçen yıl bu dönemde 6 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl 11 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Miktar bazında da yüzde 60'lık bir artış oldu. En fazla ihracatı Hollanda ve İngiltere'ye yaptık" dedi.
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Rusya pazarına yeniden girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bağdatlıoğlu, "Şu anda Rusya pazarı çiçek ihracatında 16'ncı sırada fakat kapı açıldı, önümüzdeki aylarda pazarın hareketleneceğini düşünüyoruz. Bu pazarda tekrar girişim yapmamız gerekiyor" diye konuştu.
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Bağdatlıoğlu, Ukrayna'ya yapılan ihracatın bir miktar düştüğünü, Polonya'ya ihracatta ise yüzde 378 artış olduğunu ifade etti. Bu dönemde en fazla kırmızı karanfil satıldığını, bu çiçeği gerbera, krizantem ve yeşilliklerin takip ettiğini belirten Bağdatlıoğlu, "Bu yıl 8 Mart Dünya Kadın Günü'nde özellikle Avrupa'dan büyük talep oldu. Şubat ayında havaların iyi gitmesi de ürünlerin erken uyanmasına ve üretimin artmasına neden oldu" dedi.
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Kesme çiçek ihracatında bu yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,9 artış olduğunu bildiren Bağdatlıoğlu, "Geçen yıl ilk 2 ayda 15 milyon dolarlık ihracat varken, bu yılın 2 aylık döneminde 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. 2018 çiçek ihracatı hedefimiz 100 milyon dolar. Bu hedefi çok rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.
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Çiçek seralarından çalışanların çoğunluğu kadınTürkiye'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya'daki çiçek seralarında ağırlıklı olarak kadınlar çalışıyor. Güneşin doğuşuyla birlikte seralara giden kadınlar, öğlene kadar toplama, daha sonra da paketleme işlemi yapıyor. Sektörden yaklaşık 25 bin kişinin ekmek yediği, bu kişilerin yaklaşık 20 bininin kadın olduğu belirtiliyor.
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Kundu bölgesindeki çiçek serasında çalışan işçilerden Kadriye Tantik, 7-8 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Günde bin 500-2 bin çiçek işlediğini belirten Tantik, seralardan topladığı çiçeklerin dünyanın birçok ülkesine gitmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Çiçek almanın kendisini de çok mutlu ettiğini dile getiren Tantik, "Kadınlar Günü nedeniyle çiçek topluyoruz, ama bir taraftan da 'Acaba bize de çiçek gelecek mi?' diyoruz. Bu kadar çok kadını mutlu ediyorsak, bize de gelecek mi diye birçok kadın gibi bekliyoruz" dedi.
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2018 HEDEFİ 100 MİLYON DOLAR
Bağdatlıoğlu yaptığı açıklamada, ülkede iklimin sağladığı avantajla 12 ay çiçek üretimi yapabildiğini söyledi. Antalya, İzmir gibi kıyı kesimlerinin yanı sıra yüksek kesimlerde de yayla çiçekçiliği yapıldığını anlatan Bağdatlıoğlu, ülkede çiçek üretiminin ve buna paralel olarak çiçeğe ilginin arttığını dile getirdi.
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Özellikle anneler günü, sevgililer günü ve dünya kadınlar günü gibi özel zamanlarda çiçeğe talebin yoğunlaştığına işaret eden Bağdatlıoğlu, "Çiçek artık sadece çiçekçilerde satılmıyor. Süpermarketler yılın 12 ayı bizden çiçek talep ediyor. Bu da sektörü mutlu ediyor" dedi.
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Çiçeğin, barışın, sevginin dili olduğuna işaret eden Bağdatlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
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Bu sektör doğrudan katma değer yaratan bir sektör. Geçen yıl ihracatta tüm yılların rekorunu kırdık. 2017'de 83 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2018 yılında ise sektör tarihinde ilk defa 100 milyon dolara ulaşmak istiyoruz. Geçen yıl 380 milyon dal çiçek ihraç ettik, bu yıl ise bu rakamı 400 milyon dala çıkartmayı hedefliyoruz. Bu rakamlar güzel günlerin habercisi gibi. Gelecek yıllarda bu rakamların katlanacağına inanıyorum.
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Organize alanların oluşturulması gerekiyor. Sektör, teşvik ve desteklerden yararlanamadığı için yabancı yatırım çekemiyor. Bunların üzerinde çalışıyoruz. İthalatın önüne geçip, ihracatı artırmak istiyoruz.
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"ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ YAPIN YAKLAŞIMI DOĞRU DEĞİL"
Bazı davetlerde çiçek yerine bağış yapılmasının istenildiğini ifade eden Bağdatlıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
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Çiçek yerine bağış yapın yaklaşımı doğru değil. Buna katılmıyoruz. Bu sektörden 300 bin kişi ekmek yiyor. Onların çocukları okuyor. Bu sektör onlara iş, aş vererek hayatta tutunmalarını sağlıyor. Türkiye'nin katma değerli üretime dayalı sektörlere ihtiyacı var. Bu sektör de bunlardan birisi. Hem insanları mutlu ediyor hem de iş olanağı sağlıyor.
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Üretim olarak çeşitliliği tamamlayamadığımız için ithalat zorunlu olarak yapılıyor. Üreticiler el ele vererek yeni arazilerde yeni çeşitlerle üretim yapmamız gerekiyor. Halkımız alışmışken onlara bu güzel hediyeleri sunalım. 5 yıl önce 20 milyon dolar civarında olan ithalatımız şimdi 100 milyon doları aştı. Bir taraftan sevindirici. Halkımız barışı, özgürlüğü, sevgiyi yansıtan çiçeği kullanıyor. Bir taraftan da üzücü. Çiçeği yeteri kadar üretemiyor ve çeşitlilik sunamıyoruz. Dünyada bu sektörün 300-500 yıllık geçmişi var. Biz bu sektörde yeniyiz, 20-30 yıllık bir geçmişimiz var. Devlet de hükümet de insanlar da bu sektörün ne kadar önemli olduğunun farkına vardı. Geleceğe umutla bakıyoruz.
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İNGİLİZLER TÜRK KARANFİLİNİ TERCİH ETTİ
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl kesme çiçek ve süs bitkileri ihracatı 2016'ya göre yüzde 4,8 artış gösterdi.
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Söz konusu ürün grubunda ihracat 85,5 milyon dolara yükselirken, dış satımda ilk sırayı 18 milyon dolarla Hollanda aldı. Hollanda'yı 11,7 milyon dolarla İngiltere 11,1 milyon dolarla Özbekistan takip etti.
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İhracat verilerinin ayrıntılarına bakıldığında, toplam dış satım tutarının yüzde 32'sine karşılık gelen 27,4 milyon dolarlık bölümünü karanfil satışının oluşturduğu görüldü.
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En fazla karanfil ihracatı yapılan ülke 11,3 milyon dolarla İngiltere olurken, bu ülkeyi 10,4 milyon dolarla Hollanda, 2,2 milyon dolarla Romanya izledi.
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Türkiye geçen yıl itibarıyla 6,3 milyon dolar tutarında buket yapmaya elverişli kesme çiçek, 457 bin dolarlık ise gül satışı gerçekleştirdi.
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TANESİ 15 TL'DEN 12 MİLYON ADET SATILMASI BEKLENİYOR
Türkiye kesme çiçek üretiminin önemli bölümünün karşılandığı İzmir'de Sevgililer Günü öncesi mezatlarda hareketli günler yaşanıyor. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi İzmir Borsası'na sabahın erken saatlerinde gelen üreticiler ve çiçekçiler, "çiçekçinin bayramı" olarak nitelendirilen Sevgililer Günü'ne ürün yetiştirmek için çaba sarf ediyor.
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Her gün yüzlerce çiçeğin satış işleminin yapıldığı borsada Sevgililer Günü öncesi ise özellikle gül ve karanfilde yoğunluk yaşanıyor.
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Geçen yıl olumsuz iklim koşullarından dolayı önemli miktarda gül ithal etmek zorunda kalan çiçekçiler, bu sene ise uygun hava koşullarının etkisine bağlı verimin artmasıyla yerli güle döndü.
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"TÜRKİYE'YE YETECEK GÜLÜMÜZ VAR"
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İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış yaptığı açıklamada, gül üreticilerinin tüm yıl beklediği 14 Şubat öncesi piyasanın hareketlendiğini, mezata gelen ürünün bol ve kaliteli olması nedeniyle iyi bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.
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Türkiye'de her yıl çiçek ithalatı yapıldığını ancak iç piyasada yeteri üretim olmadığı dönemlerde bu oranın arttığını kaydeden Kış, geçen yıl İzmir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Menderes'teki seraların büyük bölümünün çöktüğünü, bunun da üretimi önemli ölçüde düşürdüğünü dile getirdi.
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Geçen yıl ihtiyacın önemli bölümünün ithalatla karşılandığını aktaran Kış, sözlerine şöyle devam etti:
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"Geçen yıl havaların soğuk gitmesi ve kar yağması İzmir'deki seralarımızda büyük sıkıntıya yol açmıştı ve ithalatta bir artış vardı ancak şu anda tüm Türkiye'ye yetecek yerli kırmızı gülümüz mevcut. Yerli üretim güllerin kalitesi ve çeşitliliği, ithal gülleri yakaladı. Sevgiler Günü'nde Türkiye genelinde 12 milyon adet gül satılmasını bekliyoruz."
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Gül fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu belirten Kış, gülün fahiş fiyatlarla satıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını kaydetti.
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Gülün kalitesine göre 7,5 lira ile 15 lira arasında değişen fiyatlarla alıcıya sunulacağına değinen Kış, yerli üretimin fiyatları olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.
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"HAFTA İÇİNE RASTLAMASI SATIŞLARI ARTIRIR"
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Bu yıl 14 Şubat'ın hafta içine rastlaması nedeniyle çiçek satışlarının yüksek olacağını düşündüklerini de kaydeden Kış, çiftlerin hafta sonuna rastlayan Sevgililer Günü'nü yemek yiyerek kutlamayı tercih etmesinin çiçek satışlarını düşürdüğünü kaydetti.
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Oda Başkanı Kış, 14 Şubat'ta e-ticaret sitelerinin satışlarının çiçekçi esnafını zor duruma düşürdüğünü, pazar kaybı nedeniyle çok sayıda esnafın dükkanını kapatmak durumunda kaldığını öne sürdü.
Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılın 14 Şubat Sevgililer Günü için de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere toplam 25 ülkeye yoğun çiçek ihracatı gerçekleştiriyor.
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Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yaklaşık 5 milyon doların üzerinde gelirle 35 milyon dal kesme çiçek ihracatı hedeflendiğini söyledi.
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Sevgililer Günü nedeniyle hem ihracat hem de iç pazarda çok hareketli günler yaşadıklarını belirten Osman Bağdatlıoğlu, 14 Şubat'ın yılın en çok çiçeğinin kullanıldığı ve çiçeğin en çok anlam taşıdığı dönem olduğunu kaydetti.
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Bu dönemde başta karanfil olmak üzere gerbera, lisianthus, barbatus, ranunculus gibi birçok çiçek çeşidinin ihraç edildiğini belirten Bağdatlıoğlu, hazırlanan özel buketlerin toplam 8 ana kalem ve yeşilliklerden oluştuğunu kaydetti.
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RUSYA KRİZİ DEVAM EDİYOR
Hava sıcaklığının iyi olması nedeniyle Antalya'daki çiçek seralarında verimin yüksek olduğunu aktaran Bağdatlıoğlu, Rusya'ya ihracattaki gümrük sorunları çözülemediğinden, Ukrayna'ya ise ekonomik sorunlar nedeniyle bu dönemde çiçek gönderilemediğini açıkladı.
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Bağdatlıoğlu, Avrupa ülkelerine ise ihracatın yoğun olduğunu, Rusya ile Ukrayna'daki açığı kapattığının söylenebileceğini belirtti.
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TÜRKİYE GÜL İTHAL EDİYOR
Türkiye'de de Sevgililer Günü için ciddi hazırlık olduğunu anlatan Bağdatlıoğlu, ancak Türkiye'nin bu dönemde ciddi gül ithalatı yaptığını söyledi. Bağdatlıoğlu, şöyle konuştu:
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"Maalesef bu dönemde ciddi maliyette ülkemize ürün giriyor. Hollanda, Kenya, Kolombiya gibi ülkelerden 10 milyon dalın üzerinde gül ve birçok çeşidin ithalatı yapılıyor. Çünkü Sevgililer Günü denilince akla ilk gül geliyor. Türkiye'de çiçek kullanımı yılın her dönemine yaygın olmadığı için, arz- talep dengesindeki bozukluk nedeniyle kesme gül üretilemiyor."
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BUKET ÇİÇEKLER SÜPERMARKETLERE GİRDİ
Sevgililer Günü'nde tercih edilen renklerin kırmızı ve tonları olduğunu belirten Bağdatlıoğlu, Türkiye'de buket satışlarının süpermarketlerde de başlatıldığını söyledi. Artık süpermarketlerde insanların karanfil ve diğer çiçek türlerinin olduğu buketleri uygun fiyatlara bulabileceğini belirten Bağdatlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
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"Çiçek artık sadece çiçekçilerde değil, sokaklarda ve süpermarketlerde de satılıyor. Avrupa'da yüzde 80, İngiltere'de yüzde 85 oranında süpermarketlerde satış yapılıyor. Halkımız da süpermarketlerdeki buket çiçek satışlarına alışmaya başladı. Tabii ki çiçekçilerimiz sanat eseri şeklinde buketler hazırlıyor ve onların emekleri çok daha büyük. Biz bu 14 Şubat'ta da bütün sevgililerin birbirini kucaklamasını ve çiçeklerle bu özel günü süslemelerini, yerli üretim çiçekleri tercih etmelerini istiyoruz."
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