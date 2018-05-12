Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Böyle bir günü kutlamal için çok az bir süre kaldı. Annelere süpriz yapmak isteyenler Anneler Günü ne zaman sorusunu merak ediyor. İşte Anneler Günü'nün kutlanacağı tarih...

ANNELER GÜNÜ NEDİR?

Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. İşte onlardan bazıları...

Yunanistan 2 Şubat

İsrail Şevat 30 (30 Ocak-31 Mart arası bir zaman)

Gürcistan 3 Mart

Afganistan, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya,Bosna-Hersek, Bulgaristan, Laos, Makedonya Cumhuriyeti, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Kazakistan 8 Mart

Çin 21 Nisan

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