Anneler Günü ne zaman? sorusu bu senede annelerini unutmayan ve onları mutlu etmek isteyenler tarafından soruluyor. Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanıyor. Bu günde annelere çeşitli hediyeler alınır ve anneler mutlu edilmeye çalışılır.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın birçok ülkesinde farklı günlerde kutlanan Anneler Günü, ülkemizde Mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanacak. 13 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü ile birlikte milyonlarca vatandaş, annesinin Anneler Günü'nü kutlayacak ve bu özel günü yad edecek.

Anneler Günü'nde annelere özel hediyeler almak veya bu hediyeleri yapmak, özlü sözler söylemek ve annelere güzel davranışlarda bulunarak bu özel günde anneleri mutlu etmek Anneler Günü'nde yapılan bazı davranışlardır.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

DÜNYA'DA ANNELER GÜNÜ

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Örneğin; Norveç Şubat'ın ikinci Pazar günü, Yunanistan 2 Şubat, Gürcistan 3 Mart, Ermenistan, Afganistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Makedonya, Romanya gibi ülkeler 8 Mart, Birleşik Krallık Birleşik Krallık Büyük Perhiz'in dördüncü Pazarı, Bahreyn, Mısır, Irak, Katar gibi arap Yarımadası'ndaki ülkeler 21 Mart Ekinoksu'nda, ABD, İsviçre, Estonya, Ekvator, Bangladeş, Kolombiya, Belçika gibi pek çok dünya ülkesi de Türkiye gibi Mayıs ayının ikinci Pazar gününde Anneler Günü'nü kutluyor.

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