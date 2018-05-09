Her Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu sene ayın kaçında kutlanacak? Anneler Günü yaklaşırken onlara güzel bir sürpriz yaşatmak, mutlu etmek için Anneler Günü ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Anneler Günü bütün dünyada farklı tarihlerde de olsa coşkuyla kutlanıyor. Peki Anneler Günü ne zaman? İşte Anneler Günü ile ilgili detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

İlk olarak 1905 yılında kutlanan ve ortaya çıkan Anneler Günü tüm dünya ile birlikte ülkemizde de kutlanıyor. Her yıl Mayıs ayının 2. haftası kutlanan Anneler Günü, bu yıl 13 Mayıs 2018 pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü ilk olarak Mayıs 1864’de doğan Anna Marie Jarvis Amerikada Batı Virginia’da öğretmenlik yaptığı sırada 9 Mayıs 1905’te annesini kaybetmesi ile ortaya çıkmıştır. Anesinin ölümünden iki yıl sonra, 1907 yılında annesinin ölüm yıl dönümünde yakın arkadaşlarına her yıl Anneler Günü adı altında ülke çapında kutlama yapılması önerisinde bulunmuş ve 10 Mayıs 1908’de ilk anneler günü Grafton’da 407 çocuk ve annelerinin katılımıyla kutlanmıştır. Bu tarihten sonra ilk önce ABD’de daha sonra ise tüm dünyaya yayılarak her yıl 5 Mayıs da Anneler Günü kutlanmaktadır.

Türkiye’de ise Anneler Günü; Türk Kadınlar Birliğinin girişimleri ile 5 Mayıs 1955 tarihinde mayıs ayının ikinci Pazar günü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ‘’Anneler Günü’’ olarak kutlanması kararı verilmiştir. Ayrıca Türkiye’de Anneler Gününde her yıl yılın annesi de seçilmektedir. 1955 yılında ilk kutlandığında yılın annesi olarak 93 Harbinde Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi hâline gelmiş olan Nene Hatun seçilmiştir.

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