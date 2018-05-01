Anneler Günü, bu yıl da dünya genelinde çeşitli kutlamalarla kutlanacak. Annelerin onurlandırıldığı ve annelerin öneminin bir kere daha anımsandığı Anneler Günü'nde çocuklar annelerine hediyeler vermekte veya hazırlamaktadır. Peki bu yıl Anneler günü ne zaman? İşte 2018 Anneler Günü tarihi ve detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın birçok ülkesinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü geleneği, ilk olarak Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlamıştır. Daha ileri tarihlerde ise ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Bu yıl Anneler günü ülkemizde 13 Mayıs 2018 Pazar günü kutlanacak ve böylece annelerin önemi bir kere daha vurgulanacak.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

1864’te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10’uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna’ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia’lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi. Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı’ndan sonra anneler için ‘Arkadaşlık Günü’ adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna’nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek ‘Anneler Günü’nü ilan ettiği söylenir.

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