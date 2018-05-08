Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Anneler Günü için bekleyiş sürüyor. Ülkemizde de coşkuyla kutlanan Anneler Günü'nde binlerce vatandaş annesine hediye alarak veya güzel davranışlarda bulunarak bu özel günü kutlamaktadır. Peki Anneler Günü ne zaman? İşte 2018 Anneler Günü tarihi ve detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın birçok ülkesinde farklı günlerde kutlanan Anneler Günü, ülkemizde Mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanacak. 13 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü ile birlikte milyonlarca vatandaş, annesinin Anneler Günü'nü kutlayacak ve bu özel günü yad edecek.

Anneler Günü'nde annelere özel hediyeler almak veya bu hediyeleri yapmak, özlü sözler söylemek ve annelere güzel davranışlarda bulunarak bu özel günde anneleri mutlu etmek Anneler Günü'nde yapılan bazı davranışlardır.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

1864’te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10’uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna’ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia’lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi. Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı.

Amerikan İç Savaşı’ndan sonra anneler için ‘Arkadaşlık Günü’ adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna’nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek ‘Anneler Günü’nü ilan ettiği söylenir.

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