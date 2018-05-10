Her yıl dünya genelinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, bu yıl da çeşitli kutlamalar ve etkinliklerle kutlanacak. Anneler hediyeler ve güzel sözlerle onurlandırılacak, annelerin önemi bir kere daha hatırlanacak. 2018 Anneler Günü ne zaman?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? (2018)

Ülkemizde her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü, bu yılda 13 Mayıs 2018'de kutlanacak. Birbirinden değerli hediyeler alacak olan çocuklar annelerinin yüzünü güldürecek. Hediye alınmasa bile anneler hatırlandıkları için sevinecekler.

Her ülkede farklı tarihlerde kutlanılan Anneler Günü, Rusya'da Kasım'ın son günü, ABD'de Mayıs'ın ikinci pazar günü, Arjantin'de Ekim ayının üçüncü haftasında Çin'de ise 21 Nisan'da kutlanmaktadır.

İLK ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANDI?

ABD’li Anna Jarvis, çok sevdiği annesinin ölümü üzerine 1908’de tüm arkadaşlarını çağırarak bir anma günü düzenlendi. Bir çığ gibi yayılan kutlama 1914’te ABD Kongresi’nin onayıyla ülke çapında “Anneler Günü”ne dönüştü.

ABD’nin Philedelphia Eyaleti’nde 9 Mayıs 1966 günü Anna Jarvis’in annesi öldü. Annesini çok seven Anna Jarvis’in üzüntüsü aylarca sürdü. Hayatta kimsesi kalmayan Anna Jarvis yaşama küstü. Yemedi, içmedi bir ara ölmeyi bile düşündü. Jarvis’in bu durumunu yakından izleyen komşusu onunla arkadaş oldu.

Bir gün yaşlı komşusu söyleşi sırasında Jarvis’e “İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Bu bir doğa kanunudur” dedi. Jarvis bu sözlerden çok etkilendi. Ancak bunu duymak Jarvis’in annesine olan sevgisini azaltmadı. Aradan geçen süre içinde ölüm sözcüğünün soğukluğu gitti, yerine anne sevgisinin sıcaklığı geldi.

Artık Jarvis annesini gözyaşları ile değil, severek anmaya başladı. Jarvis’in annesinin ölüm yıl dönümünde bütün arkadaşları eve geldi. O gün Jarvis arkadaşlarına, “Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla dolduralım. Böylece annelerimize olan sevgi borcumuzu ödeyelim” dedi.

ANNELER GÜNÜ ŞİİRİ

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem.

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem.

H.Latif SARIYÜCE

ANNECİĞİM

Ne sevimli bir annesin!

Ne tatlıdır senin sesin!

Benim canım mısın nesin

Sen olmazsan yapamam ben!

Senden yakın kim var bana?

Kalbim, canım bağlı sana!..

Üzüntüm yok ondan yana

Seviyorsun beni de sen.

Gülsem güler yüzün

Ağlamamdan alır hüzün...

Senin gecen ve gündüzün

Işık alır sanki benden!

Rakım ÇALAPALA

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