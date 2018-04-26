Anneler Günü, 2018 yılında ne zamana denk geliyor? Dünyanın her yerinde yıl içerisinde farklı günlerde kutlanan Anneler Günü'nün Türkiye'de ne zaman kutlanacağı, annesini mutlu etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte Anneler Gününe dair detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? 2018

Norveç'te Şubat'ın ikinci Pazar gününde, Arap ülkelerinde 21 Mart ekinoksunda, Çin'de 21 Nisan'da kutlanan Anneler Günü, Türkiye'de ne zaman kutlanıyor? Dünya'nın neredeyse tamamında farklı günlerde kutlanan Anneler Günü; ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Venezuela, Danimarka gibi pek çok ülkeyle birlikte Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

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