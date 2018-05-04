Anneleri onurlandırmak ve annelerin önemini bir kere daha anlamak için özel bir gün olan Anneler Günü'ne artık sayılı günler kaldı. Kısa bir sürenin kaldığı Anneler Günü öncesinde annelerine sürpriz yapmak isteyen veya hediye almak isteyen çocuklar, bu tarihi araştırıyor. Peki Anneler Günü ne zaman? İşte 2018 Anneler Günü tarihi...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl dünya genelinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, bu yıl da çeşitli kutlamalar ve etkinliklerle kutlanacak. Anneler hediyeler ve güzel sözlerle onurlandırılacak, annelerin önemi bir kere daha anımsanacak.

Anneler Günü, bu yıl ülkemizde 13 Mayıs 2018 Pazar gününe denk geliyor. Bu tarihte milyonlarca vatandaş, annelerine çeşitli hediyeler alacak, hediyeler yapacak ve özlü sözler ile annelerini mutlu edecek.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

1864’te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10’uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna’ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia’lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi. Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı.

Amerikan İç Savaşı’ndan sonra anneler için ‘Arkadaşlık Günü’ adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna’nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek ‘Anneler Günü’nü ilan ettiği söylenir.

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