Anneler Günü için geri sayım başladı. Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü hazırlıkları başladı. Anneler Günü ne zaman sorusu da merak ediliyordu. İşte Anneler Günü'nün kutlanacağı tarih.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl dünya genelinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, bu yıl da çeşitli kutlamalar ve etkinliklerle kutlanacak. Anneler hediyeler ve güzel sözlerle onurlandırılacak, annelerin önemi bir kere daha anımsanacak.

Anneler Günü, bu yıl ülkemizde 13 Mayıs 2018 Pazar gününe denk geliyor. Bu tarihte milyonlarca vatandaş, annelerine çeşitli hediyeler alacak, hediyeler yapacak ve özlü sözler ile annelerini mutlu edecek.

Anneler Günü

Annelik, yavrusuna karşı gösterdiği şefkat, ilgi ve koruma bütününe verilen addır. Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanmaktadır. Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanmaktadır. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanan bu özel günde anneleri onurlandırmak için çeşitli hediyeler alınır.

Anneler günü, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlamıştır. ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

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