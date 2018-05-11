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BİR TEK ANNEM OLSUN BANA BİŞEY OLMAZ...

Annedir yüreği fazla dayanamaz.

Herkes bıksa benden annem bana doymaz.

Öper besler beni unutur kalbinde.

Annem burda olsun bana bişey olmaz..

Hergün bakar bana kusurumu görmez.

Günler gece olsa o ışığı sönmez.

Ellerim büyüdü avuçlarında.

Bir tek annem olsun bana bişey olmaz..