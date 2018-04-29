Keşan'a bağlı İzzetiye Mahallesi minibüs şoförlüğü yapan Hüseyin E., Ihlamur Sokak'ta yaşayan annesi Vildan Y. ve kardeşi Ömer E.'yi ziyarete gitti.



DHA'nın haberine göre, ziyarette bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hüseyin E., annesi Vildan Y. ve kardeşi Ömer E.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



AĞABEYİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN KARDEŞİN DURUMU AĞIR



Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ömer E., ilk müdahalesinin ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin E., emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Hüseyin E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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