İstanbul Küçükçekmece’de, bir süre önce eşinden boşanan 34 yaşındaki 2 çocuk annesi Seher Çetintaş, önceki gün ayrılmak istediği Ahmet Kalender tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Aynı işyerinde çalıştığı Çetintaş’ı öldüren zanlı, olay yerinde bulunan bir polis tarafından yakalandı. Kalender tutuklanırken, genç kadının yakınları Çetintaş’ın Kalender tarafından tehdit edildiğini, şiddete uğradığını öne sürdü. Gazete Habertürk’ten Müslim Sarıyar'ın ulaştığı genç kadının 16 yaşındaki kızı Z.Ç. ise öfke doluydu.

‘TAKINTI HALİNE GETİRDİ’

Öldürülen annesini, Ahmet Kalender’in takıntı haline getirdiğini söyleyen Z.Ç., “Sürekli peşimizdeydi. Sonunda annemi öldürdü” dedi. Z.Ç., annesinin ölüm randevusunu şöyle anlattı: “Ahmet annemi rahatsız ediyordu. Onu işten kovdurtmak istiyordu. Annem ‘Bu işe bir son vereceğim’ diyordu. Son görüşme olacaktı. Bana sarılmadan çıktı. Anneme, ‘Ona dikkat et, tek gitme, ben de geleyim’ dedim ama telaşla çıktı. O gittikten sonra ona mesaj yazdım, yanıt verdi. Sonra amcamlar geldi, ‘Annen yoğun bakımda’ dediler. Meğer annem ölmüş. En büyük cezayı alsın Ahmet, acı çekerek ölsün.”

Z.Ç., Kalender’in annesine yaptığı baskı ve uyguladığı şiddeti şöyle ifade etti: “Annemi bir şekilde kendine bağlamak istiyordu. Annem evlenmek istemiyordu. Bizi tehdit ediyordu. Annem ‘Çocuklarıma zarar verme, çık hayatımdan’ diyordu. Hep peşimizden geliyordu. ‘Anneni seviyorum, ne olur yalvarırım’ diyordu. Ama sevme değil takıntıydı onunkisi. Annem benimle sürekli dertleşiyordu. Onun yazdığı mesajları da gösteriyordu. Son görüşmesinde Ahmet, ‘Ben gelip alacağım’ dedi. Annem de ‘Ben senin arabana binmem, taksiyle gelirim’ dedi. Israrla, ‘Seni seviyorum, son bir şans ver’ diyordu. Annem ‘Seni hayatımda istemiyorum’ deyince, ‘Benimle evlen, istemiyorsan evlenme ama hiç olmazsa kredi kartımı al’ diye üsteliyordu.”

‘ELMACIK KEMİĞİNİ KIRMIŞTI’

Seher Çetintaş’ın yeğeni E. ise Kalender’in, teyzesi Seher’in elmacık kemiğini kırdığını, parmağını ısırdığını, başka kadınlara da şiddet uyguladığını duyduğunu söyledi. Genç kız, şöyle konuştu: “Teyzemin peşini bir türlü bırakmadı. Daha önce bir kere vurdu ve elmacık kemiğini kırdı. Parmağını ısırdı. Parmağını hastanede diktiler. Yamuk kalmıştı. Teyzeme, ‘Şikâyet et’ dedik. Şikâyet etse tutuklanmayacağı için iyice musallat olur diye şikâyet etmedi. Son görüşmesinde ‘Bırak artık’ dedikten sonra yine peşini bırakmazsa ertesi sabah gidip şikâyet edecekti. Ama son görüşmesi oldu. Bu adamın daha önce de başka bir kadının tırnağını söktüğünü, bir başkasının da burnunu kırdığını duyduk.”

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Olay ilgili kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Bir kafenin içindeki görüntülerde, çiftin masada oturduğu ve kafeye giriş-çıkış görüntüleri dikkat çekiyor. Kafe dışındaki cinayet anında ise garsonların silah sesleri üzerine telaşla koşuşturdukları, bir diğer görüntüde ise katil zanlısının hesabı ödemesi görülüyor.

‘BENDEN AYRILMAYA KALKINCA VURDUM’

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Ahmet Kalender ise ifadesinde, “Yaklaşık 2 yıldır birlikteydik. Sevgiliydik. Oturduğu evin kontratı bile benim üzerimdeydi. Son zamanlarda çok değişmişti. Bu nedenle de tartışıyorduk. Benden ayrılmaya kalkınca da vurdum” dediği öğrenildi. Olaya şahit olan garsonlar ise polise şu ifadeyi verdi: “Masada tartışıyorlardı. Adam ‘Ayrılamazsın benden’ diyordu. 10-15 dakika oturduktan sonra önce kadın kalktı, kadın taksi istedi. Adamın çağırdığı taksiye binmek istemedi. Yine tartıştılar. Dışarıyı çıkınca adam silahını çıkarıp ateş etti.”

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