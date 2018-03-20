Olay, akşam saatlerinde Gündoğmuş ilçesinin Cumhuriyet Caddesi´nde meydana geldi. Gündoğmuş Polis Merkez Amirliği´ne saat 17.00 sıralarında yapılan ihbarda, Ö.E.´nin bilinmeyen bir nedenle annesi ve komşularını av tüfeğiyle tehdit ettiği haber verildi.

DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Ö.E., kendisini ikna etmeye çalışan polislere ve akrabalarının üzerine ateş açtı.

Açılan ateşte Ö.E.´nin dayısı İzzet M.E. çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından Gündoğmuş Devlet Hastanesi´ne götürülen İzzet M.E. tedaviye alındı. İzzet M.E.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bir süre daha direnen Ö.E. ise çevredekilerin de yardımıyla polis tarafından etkisiz hale getirilerek elindeki av tüfeği alındı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ö.E.´nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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