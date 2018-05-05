İzmir Bayraklı'da yaşayan 43 yaşındaki ev hanımı Aysel Karataş, hem annesini hem de teyzesini birer yıl arayla kanserden kaybetti. Kendisinin de kansere yakalanma ihtimali üzerine endişe dolu günler geçiren Karataş, gen testi yaptırarak yüzde 80 oranında kanser mutasyonu taşıdığını öğrendi. Geçirdiği kombine operasyon sayesinde kanser riskinden kurtuldu.

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Erken müdahale ile hastayı kanser riskinden kurtardıklarını belirten Op. Dr. Mutlu Ünver, “Meme kanserine ve yumurtalık kanserine bağlı erken yaşta ölümler gen testi sayesinde öngörülebilmektedir. Hastamız da ilk önce bize gelerek ailede yumurtalık ve meme kanseri öyküsünü bize anlattı. Biz de bunun üzerine bir risk değerlendirmesi yaparak hastamızı gen testine yönlendirdik ve kanser riski değerlendirmesinde hastamız yüksek risk gurubunda çıktı. Biz de önleyiciyi cerrahi müdahale ile hastamızı meme kanseri ve yumurtalık kanseri riskinden kurtardık” dedi.

“Ben de kanserden ölmek istemiyordum”

Ameliyat sonrası kanser riskinden kurtulan Aysel Karataş ise “Ben kanserden hem annemi hem teyzemi kaybettim ve bu hastalıktan dolayı hayatımı kaybetmek istemiyordum. Doktorumun yönlendirmesi ile gen testi yaptırdım ve yüksek oranda kanser riski taşıdığımı öğrendim. Daha sonra üç doktorun birlikte gerçekleştirdiği bir ameliyata girdim. Beni kanser riskinden kurtardıkları için ameliyatıma giren üç doktoruma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Aysel Karataş'ın kız kardeşi 45 yaşındaki Dilek Karataş da “Kardeşimin bu süreçlerden geçerek kanser riskinden kurtulması bize ışık tuttu. Biz dört kız kardeşiz. Ben de kan verdim şimdi ve diğer kardeşlerim de kan verecek. Eğer bizde de kanser mutasyonu yüksek oranda çıkarsa, doktorlarımıza danışarak kanser riskinden kurtulmak için mücadele edeceğiz” dedi.

KANSER TEDAVİSİNDE ÇIĞIR AÇAN TEDAVİLER!

Kanser tedavilerinde genetik testlerin önemli rol oynadığını kaydeden Doç. Dr. Çağatay Arslan, “Kanserin gelişiminde az bir oranda sorumlu olan genetik nedenleri saptamak hastalara ve 1. derece yakınlarına önleyici tedaviler ile önemli oranda avantaj sağlamaktadır. Tanımlanmış genetik mutasyon testlerini riski normal nüfusa göre artmış bireylerde bakılması çok önemlidir. Kanser tedavisinin yanında koruyucu hekimliğin bir parçası olan genetik risk analizinin rutin tababetin içinde ihmal edilmemesi gerektiği her geçen gün biraz daha iyi anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.