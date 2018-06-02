Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçen pazartesi annesi 36 yaşındaki Bilge L. K. tarafından bıçaklanarak öldürülen 7 yaşındaki Ercan Kaya K.'nın otopsisi tamamlandı. Otopside, çocuğun vücudunda 31 bıçak yarası belirlendi.
DHA'nın haberine göre, Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda 28 Mayıs Pazartesi meydana gelen olayda, Bilge L. K., oğlu Ercan Kaya'yı uyurken defalarca bıçaklayarak öldürdü. Bilge L. K., daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay, bir gün sonra Bilge L. K.'nın, eşinin bir arkadaşına WhatsApp'tan gönderdiği mesajla ortaya çıktı. 'Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim' mesajını alan bu kişi, polise haber verdi.
DEDE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
Olayı haber alan Bilge L. K.'nın babası Tahir L. de kızının yaşadığı eve geldi. İçeri giren dede, torununun kanlar içindeki cansız bedenini buldu, kızını da yaralı halde gördü. Gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan ve kendisini dışarı atmak isteyen Tahir L., apartmandan çıkarken kalp krizi geçirip merdivenlerden yuvarlandı. Gelen polis ekiplerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Tahir L., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Hastaneye kaldırılan Bilge L. K. ise ilk müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, cinayeti bir gün önce işlediği ortaya çıkan Bilge L. K.'nın eşi Ercan K. tarafından terk edildiği ve boşanma aşamasında olduğu belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından Bilge L. K., yoğun güvenlik önlemlerinde mahkemeye çıkarıldı.
ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA 31 BIÇAK YARASI BELİRLENDİ
Tüyler ürperten cinayetin ardından Ercan Kaya K.'nın cansız bedeni, otopsi için adli tıpa gönderildi. Adli tıpta yapılan otopside, küçük Ercan'ın vücudunda 31 bıçak yarası belirlendi. Polis ve savcının yaptığı incelemede olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Polis yetkilileri; annesine direnen Ercan'ın bıçağı tutmaya çalıştığını, bu sırada ellerinin içinde ve parmaklarında kesikler oluştuğunu söyledi. Ercan'ın ayrıca annesine iki gün boyunca kendisini öldürmemesi için yalvardığı belirtildi.
RAPOR BEKLENİYOR
Polis yetkilileri, tutuklanan Bilge L. K.'nın geçmişinin araştırıldığını, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayeneden geçirildiğini kaydetti. Yetkililer, hastaneden gelecek raporun beklendiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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